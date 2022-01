La romántica selfie que Nico Furtado subió a las redes para celebrar el cumple de Ester

viernes 28 de enero de 2022 | 6:00hs.

Una imagen dice más que mil palabras, reza el popular refrán que bien podría aplicarse a la actitud que tuvo Nicolás Furtado con Ester Expósito. El actor uruguayo publicó una foto con su pareja en sus redes sociales y sorprendió a sus dos millones de seguidores.



Se trata de una romántica selfie en la que ambos están mirando a cámara.



La ubicación es deconocida, pero sí se sabe que es en la playa, sobre la arena, con el mar de fondo y un atardecer soñado con el sol cayendo a un costado de la imagen.



La actriz española está apoyada sobre el pecho del uruguayo, a quien abraza. Sus caras están cerca, pegadas, sintiendo el cariño del otro. El protagonista de El Marginal lleva puesta una gorra y un buzo blanco. La figura de Élite, en tanto, luce un buzo rosa. Es la primera publicación que realizan en las redes, blanqueando la relación que tienen.



“Feliz en tu día”, escribió Nicolás junto al emoji de una cara sonriendo y un corazón negro. El motivo de la publicación está claro: el actor no quería dejar de saludar públicamente a su novia, quien cumplió 22 años el miércoles 26 de enero.



La pareja cultiva un muy bajo perfil. Por caso, desde que iniciaron su romance ninguno de los dos habló públicamente. Y tampoco lo hicieron una vez que lo blanquearon.



Y son muy pocas las fotos que comparten en sus redes sociales. No hablan de su relación en los medios, tampoco en sus perfiles de Instagram, aunque sí fueron dejando algunas pistas que derivaron en rumores de relación, allá por octubre del año paso, cuando finalmente la confirmaron a través de una selfie que se tomaron en una fiesta de Halloween: allí se la ve a ella lookeada como Megan Fox en Jennifer´s Body y a él detrás suyo, apoyado en su hombro izquierdo.



Luego, a fines de noviembre la periodista Karina Iavícoli reveló por qué la intérprete de Élite se enojó con Eugenia la China Suárez, quien había tenido un affaire con Nicolás Furtado tiempo antes de que ellos comenzaran una relación, también en España. Fue cuando la actriz argentina había viajado a Madrid para filmar Objetos, la película que protagonizó con Álvaro Morte, popularmente conocido como El Profesor, de La Casa De Papel.



“Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza...”, explicó la entonces panelista de Intrusos. Lo cierto el escándalo quedó atrás, y ahora Expósito y Furtado disfrutan de su amor.



Y por estos días, y luego de haber disfrutado de unas vacaciones en Punta del Este (Uruguay), la actriz española armó sus valijas y emprendió un viaje rumbo a México, adonde está filmando una ficción. Y en dicho destino, decidió compartir con sus casi 30 millones de seguidores el cambio de look que se hizo para su nuevo trabajo.



“Con una michelada celebro al personaje que voy a dar vida en un proyecto maravilloso, en este país que adoro”, escribió junto a dos fotos en las que se la ve con un castaño suave con toques dorados, dejando atrás su clásico rubio, y tomando la bebida alcohólica mexicana que se prepara mezclando cerveza, jugo de limón, picante y sal.