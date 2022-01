Veranito azul y oro en La Plata

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:05hs.

El Torneo Internacional de Verano viaja a la vitrina de La Bombonera: Boca le ganó 1-0 a San Lorenzo gracias al gol de Luis Vázquez en el primer tiempo. En el duelo entre los dos ganadores de grupo (Independiente, Talleres, Colo Colo y la U Católica habían quedado en el camino), se repartieron el dominio: un tiempo cada uno. Pero el Xeneize fue contundente en la mejor chance que tuvo en los primeros 45 minutos y se dibujó la primera sonrisa del 2022.



El gol lo marcó Luis Vázquez de cabeza en el cierre del primer tiempo.



Las dos posturas quedaron determinadas desde el inicio. El Ciclón, dispuesto a un juego más directo, con un hombre encima de cada uno de sus rivales, Sabella como lanzador y la firmeza defensiva como emblema. Boca, haciéndose del timón del cotejo desde el circuito del medio e intentando verticalizar con Salvio o Zeballos.



Pero a ambos les costó generar situaciones de gol. El Xeneize llegó con fluidez hasta tres cuartos de campo, mientras que los de Troglio no llegaron a ser precisos en los contragolpes. El penal por sujeción de Gattoni a Marcos Rojo no sancionado por Tello se erigió como la primera gran polémica.



Un tiro libre de Zeballos desde una buena posición que se desvió en la barrera y un remate alto de Rojas habían sido lo más peligroso en un duelo intenso, con clima de juego oficial y mucho roce. Pero en el epílogo el equipo auriazul aceleró. El Changuito, otra vez de tiro libre, forzó la estirada de Torrico. Y a los 45 minutos, casi inmediatamente, Ávila lanzó un centro que Luis Vázquez, con un movimiento impecable de goleador, anticipó de cabeza para marcar la diferencia.



El Ciclón se levantó

En la segunda parte, San Lorenzo se animó un poco más, impulsado por el resultado. Además, el ingreso de Ortigoza le otorgó un poco más de volumen de juego, pero sufrió en la generación, más allá de que puso a varios futbolistas en contexto favorable para enviar centros desde las bandas. Un tiro de Uvita Fernández, tras habilitación de Cerutti, y una definición cruzada y ancha del Perrito Barrios, apareció como lo más claro.



Boca perdió presencia y posesión. Battaglia envió al campo a Molinas para recuperar el balón. Así y todo, asustó un par de veces a Torrico. Primero, con un remate del Pulpo González que le hizo viento al travesaño. Luego, con un intento de Salvio.



A 17’ del final, San Lorenzo llegó al empate, pero la alegría le duró un puñado de segundos. Fernández Mercau probó al arco, la pelota rebotó en el ingresado García y superó a Rossi. El línea Germanotta dudó, pero acertó al levantar la bandera por posición adelantada del juvenil tucumano.



La acción, muy protestada por los azulgranas, exacerbaron su posición en el campo: con los centrales en mitad de cancha, acorralando a su adversario.



Los minutos pasaron y el Xeneize se cerró en la defensa y aguantó para llevarse el trofeo de verano.

Nico Figal y Pipa Benedetto, refuerzos, vieron el partido desde la tribuna.

Agresión a hinchas y al micro de San Lorenzo

Tanto los hinchas como el micro del plantel de San Lorenzo fueron custodiados por la policía en el traslado hasta el estadio Uno de La Plata, pero eso no evitó incidentes en ambos casos.



Para evitar cruzarse con los seguidores de Boca, por decisión de la Aprevide, los del Cuervo fueron por un camino alternativo, más extenso, al de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Se hizo largo el recorrido y en un momento pidieron parar la marcha de los micros para orinar. Además, habían bebido. Eso no fue bien visto por la policía, que reaccionó y hasta arrojó líquidos contra ellos.



De todas maneras, no hubo heridos en esa situación ni tampoco detenidos, por lo menos que se hayan informado. En cuanto al plantel, hubo por lo menos dos piedrazos en la Autopista que hicieron impacto en uno de los vidrios. Al llegar a Uno, se había observado una rotura, pero se constató que nadie de la delegación había sido terminado con heridas.