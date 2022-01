Solicitaron que la viuda del Pájaro vuelva a ser detenida

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:03hs.

El fiscal general de feria y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitaron ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario que revoque la excarcelación y ordene la inmediata detención de Lorena Verdún, la viuda del ex líder de la narcobanda Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado en 2013, luego de que la mujer amenazara a un funcionario judicial en el marco de otra causa penal.



Verdún fue condenada a cinco años de cárcel en 2019 por comercialización de estupefacientes, pero estaba en libertad hasta la semana pasada -cuando fue detenida por la Justicia provincial por tenencia ilegítima de arma de fuego- atento a que la sentencia fue apelada ante la Cámara de Casación, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación-.



El fiscal general en feria de Rosario, Claudio Kishimoto, y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, solicitaron la revocatoria de la excarcelación de la viuda del Pájaro Cantero al entender que existe riesgo de fuga y evaluar el “alto poder ofensivo que la nombrada y su entorno ostentan y el desprecio evidenciado hacia las autoridades judiciales”.



Puntualmente, se refirieron a las amenazas vertidas por Verdún el sábado pasado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, Matías Edery, durante la audiencia en la que fue imputada por tenencia de arma.



“Esto no va a quedar así”, dijo la ex pareja de Cantero durante la audiencia, y pidió que dejen de “agarrársela” con la familia que lidera la violenta banda Los Monos.



En la misma audiencia fue imputado por acopio de armas uno de sus hijos, Luciano “Lucho” Cantero, tras una serie de allanamientos en los que la Policía local le secuestró 25 armas, gran cantidad de municiones y unos 4 millones de pesos.