Arroyos con poco caudal complican el abastecimiento de agua en municipios

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:04hs.

La situación hídrica en la provincia de Misiones es cada vez más preocupante. La falta de lluvias acarrea consigo la problemática del abastecimiento del líquido vital para los habitantes de los distintos municipios, pero también afecta la producción agrícola y la alimentación para los animales.



Hay localidades que decretaron la emergencia hídrica como por ejemplo Puerto Leoni, Santo Pipó y Jardín América. A su vez, en Capioví y Ruiz de Montoya no lo hicieron, pero en todas estas comunas anteriormente mencionadas solicitan a la comunidad el uso mínimo del agua potable por las escasas precipitaciones que se vienen dando.



En Capioví se encuentra el salto que lleva el nombre de la ciudad, la cascada está con poco caudal, pero aun así turistas y residentes llegan al predio. En ese curso de agua también está la toma de agua para la localidad.



“Tenemos visitas todos los días, más aún los fines de semana, jornadas en las que superamos las mil personas. Por el calor que hace constantemente la gente prefiere meterse al arroyo y refrescarse”, señalaron trabajadores del lugar.



Además, sostuvieron que la falta de agua en esta temporada veraniega 2021-2022 se siente más que la temporada anterior porque en enero del año pasado llovió, en comparación al mismo mes de este año. “Estamos esperando ansiosamente la lluvia, hace mucha falta y es importante no sólo para nuestra sociedad sino para todos los misioneros”, agregaron.



En Ruiz de Montoya, Marcos Haser, presidente de la Cooperativa de Agua, señaló: “En lo que va de la semana no llovió, se sigue solicitando el uso racional a toda la comunidad”. Incluso comentó que van a realizar una represa con bolsas de arena. “Una parte del arroyo Cuñá Pirú, del cual abastecemos a nuestros vecinos, es angosta, lo que va a permitir que aumente el nivel del arroyo”, dijo.



Preocupación

En Montecarlo hay preocupación por la baja del caudal de los arroyos que comienzan a afectar el servicio de agua potable.



El municipio se encuentra en Alerta Hídrica y esta semana se acentuó fuertemente la disminución del nivel en los arroyos Itacuruzú y Caraguatay, que se están quedando sin agua.



Esto pone en riesgo el abastecimiento con el servicio a la población y se decidió prohibir usar el agua potable para lavado de vehículos y veredas internas y externas, riego de todo tipo: parques, jardines, calles, carga o recarga de piletas de natación.



Mientras tanto se analiza cortar el suministro por horas si la situación no cambia.



“Si no reducimos el consumo y persiste la falta de lluvias, estaremos obligados a limitar el funcionamiento de la planta potabilizadora y a distribuir agua solamente algunas horas por día. Por lo que reiteramos la necesidad que instalen de inmediato un tanque de reserva domiciliario a aquellos que no lo tienen aún”, explicaron desde la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo Limitada.

Esperan lluvias para extinguir el fuego

El fuego no da tregua y ayer había tres focos ígneos en Aristóbulo del Valle, El Soberbio y Garuhapé, según reportaron desde el Plan de Manejo del Fuego.



Durante el tiempo que se extendió la ola de calor, que terminaría hoy, los bomberos, policías y brigadistas no dieron abasto para combatir las llamas.



También estuvieron codo a codo los colonos y vecinos que se acercaron con donaciones de todo tipo para aguantar el calor sofocante.



Aun así se pudieron contener la gran mayoría de los focos de fuego que se generaron y evitar la pérdida de vidas humanas.



Para hoy se prevé que la inestabilidad comience a llegar a toda la región y con la posibilidad de que se generen precipitaciones, los combatientes del fuego esperan que las llamas terminen por extinguirse o al menos lograr controlarlas de una vez para que no se siga perdiendo más monte nativo.