Jorge Vázquez homenajea a Cacho Castaña con dos noches en Café La Humedad

martes 25 de enero de 2022 | 6:00hs.

El cantante Jorge Vázquez, quien a fin de año lanzó su tercer disco solista “Yo te propongo”, concretará el próximo fin de semana dos recitales de homenaje a Cacho Castaña en la sala porteña de Café La Humedad para expresar lo que el vocalista define como “mi admiración por Cacho y sus canciones”.



“La idea de hacer este homenaje en el Café La Humedad con los músicos de Cacho es un sueño para mí”, confiesa Vázquez en charla con Télam.



Las actuaciones del intérprete serán el viernes 28 y el sábado 29 desde las 21 en el reducto sito en Carlos Calvo 2540 que recibe su nombre de uno de los temas más emblemáticos del cantautor fallecido a los 77 años en octubre de 2019.



Tras este par de shows de tributo al también autor de populares piezas como “Para vivir un gran amor”, “Garganta con arena”, “Lo llaman el matador”, “La reina de la bailanta”, “Quieren matar al ladrón” y “La Gata Varela”, Váquez tiene previstos otro dos conciertos: el 12 de febrero en el Teatro Colón de Mar del Plata y el 1 de abril en la sala La Trastienda donde será la presentación formal “Yo te propongo”.



La nueva placa es la sucesora de “Así” y “Pasional” y reúne una docena de piezas de impronta romántica entre las que se cuentan “Bésame mucho”, “Abrázame”, “Yo te propongo”, “Júrame”, “Trigal”, “Cartas amarillas”, ”Para vivir un gran amor” y “Procuro olvidarte”, entre más.



“Me propuse rescatar canciones del pasado que siguen vigentes en las cabezas de mucha gente pero para hacerlas conocer a aquellos que nunca las escucharon. Son hits de otros tiempos que me traen muchos recuerdos lindos”, asegura quien en 2015 se impuso en el concurso musical “Elegidos, la música en tus manos” que se emitió por Telefe.



Al respecto, el músico apunta que “es una pena que no se le dé importancia al hecho de que un artista puede surgir de un mal llamado ‘reality’, cuando en el mundo muchas voces han surgido de esos espacios”.



¿Qué significa para vos la figura de Cacho Castaña como autor, cantante y personaje?

A Cacho lo vi por primera vez a mis 10 años y siempre rescaté su presencia en el escenario, ya de más grande fue comprendiendo sus letras.



Castaña abordó diversos géneros musicales en su trayectoria ¿Vos hacés foco en las canciones ciudadanas o vas a incluir temas de otros estilos?

En este homenaje algunas de las canciones más arriba van a estar, pero básicamente el show será con esas letras que han quedado para siempre.



¿Cómo abordás desde el presente un repertorio que correspondió a un determinado tiempo y hoy tiene aspectos incorrectos en relación a las mujeres?

En el repertorio de Cacho lógicamente hay canciones que han quedado en el pasado y que hoy son políticamente incorrectas como también muchos tangos, pero era otra época. Aunque tampoco comparto algunas letras de la actualidad que a veces escucho con mis hijos.



¿Qué desafíos conlleva que tu música haga foco en el tango, un género que no goza de la popularidad que supo tener?

El tango sigue vigente aunque no tenga un canal de difusión como tenía en otros tiempos. Pero hay muchísima movida tanguera y gente joven cultivando esa música.