Preparan kits escolares con material reciclado

lunes 24 de enero de 2022 | 6:04hs.

El Departamento de Ornamentación del municipio de Eldorado viene trabajando desde hace varios años en la confección de kits escolares que serán repartidos en las escuelas de la localidad. La novedad para este año son unos esqueletos hechos con bidones para los chicos de cuarto y quinto año.



Vanesa Vera, responsable del área, contó en qué consisten los kits escolares. “Todo lo que hacemos lo realizamos con material reciclable y con la idea de ayudar a los sectores más postergados de la comunidad. Los kits consisten en mochilas hechas con cámaras de bicicleta y banners de propaganda de las campañas, cartucheras y juegos didácticos”, explicó.



Y agregó: “Aproximadamente entre 80 y 100 mochilas son las que repartimos en cada escuela. Este año además estamos confeccionando unos esqueletos, también con material reciclado, para ser distribuidos en todas las escuelas de la ciudad en los cuartos y quintos años, ya que les son útiles para poder aprender sobre ese tema. Además, dentro de cada kit, por la pandemia, también entregamos barbijos que hicimos nosotros”.



Los juegos didácticos a los que hace referencia Vera son abecedarios, los números, colores para los más pequeños, también mini mochilitas para los más chicos y juegos de damas para los momentos en los cuales los alumnos tengan libre.



“Como decía -recalcó Vera-, todo es confeccionado con material reciclable. La gente colabora mucho con telas, tapitas, botellas, entre otras cosas. A todos los que colaboran con nosotros de alguna manera le retribuimos con un bolso o algo. Hay cosas que me encargo yo de recolectar, como por ejemplo, los neumáticos. Me avisan los que tienen para donar y nosotros nos encargamos de buscarlos”.



Otra de las cosas que proveen a las escuelas son banderas. “Confeccionamos bandera de Argentina, de Misiones y de Eldorado, y las distribuimos en las escuelas que muchas veces no tienen para comprar y es importante que tengan esos símbolos. También las hacemos para otros lugares, por ejemplo, la plazoleta de os mástiles del kilómetro 6”, enumeró Vanesa.



El departamento también realiza otro tipo de trabajos no vinculados a las escuelas.



“Somos siete personas trabajando aquí, y el trabajo es mucho porque también elaboramos pañales ecológicos, de esos que se pueden lavar y reutilizar, sobre todo para los adultos mayores. Los pañales son hechos con tela 100% algodón, ya que cuidamos que no provoquen ninguna reacción ni alergia en quienes los utilizan”, relató la mujer.