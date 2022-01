Se cumplen 50 años del debut de Reutemann en la Fórmula 1

domingo 23 de enero de 2022 | 6:01hs.

Un día como hoy pero de 1972, Carlos Reutemann debutaba de manera oficial en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Argentina, llevado adelante en el autódromo de Buenos Aires.



Casi un año después de realizar una prueba con un monoplaza McLaren M7C-Cosworth en una carrera sin puntaje (Gran Premio de Argentina 1971), el Lole lograba en el actual circuito Oscar y Juan Gálvez el primer lugar de la clasificación.



En aquella primera fecha de la temporada, el ex gobernador de Santa Fe sorprendió a todos en su país natal con su pole position, a bordo de su Brabham BT34-Cosworth.



En contrapartida, a pesar de conseguir el mejor tiempo con un minuto, 12 segundos y 46 centésimas, el argentino no pudo mantenerse en la cima durante la carrera y terminó en el séptimo lugar.



A pocos meses de cumplir 30 años, Reutemann no alcanzó el podio debido al desgaste de los neumáticos, pero impresionó al ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien para ese momento había comprado el equipo Brabham.



Además, el Lole logró sentar las bases para crecer durante diez años en la categoría hasta su retiro el 21 de marzo de 1982.



Finalmente, la primera fecha para el santafesino de forma oficial en la F1 tuvo como ganador al británico Jackie Stewart con el equipo Tyrrell.



A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Reutemann participó de 146 grandes premios, consiguió 12 victorias, seis pole position, 45 podios, seis vueltas más rápidas, 310 puntos totales, tuvo 13 compañeros y cuatro equipos.