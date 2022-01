En 5 horas, Harry agotó entradas en Argentina

viernes 21 de enero de 2022 | 6:00hs.

El cantante, autor y actor británico Harry Styles, quien fuera integrante del grupo pop juvenil One Direction, agotó ayer en cinco horas las 60.000 localidades previstas para su primer recital en el estadio de River Plate.



El artista, que ya había pasado por el país en 2018 en el marco de la gira ‘Live On Tour’, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental y actuará ante un estadio colmado. Styles, quien el 1 de febrero cumplirá 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario (2017 y 2019) y a sus labores artísticas en cine, además de lanzar una línea de productos de higiene.