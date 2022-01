Transformar realidades juntos

jueves 20 de enero de 2022 | 6:00hs.

La agrupación ‘Pozo Azul Toda la Vida’ está conformada por un grupo de personas quienes, desde una mirada social y comunitaria, le ponen voluntad, dedicación y esfuerzo para mejorar distintas realidades en la comunidad. Uno de los trabajos de acompañamiento lo viene realizando desde hace dos años con la comunidad Mbyá Pozo Azul I, con diversas actividades y gestiones para mejorar, por ejemplo, el acceso al agua y asistencia sanitaria.



Impulsados por el deseo de servir, sin recibir remuneración a cambio, la agrupación se moviliza en favor de los sectores más necesitados, buscando intervenir con propuestas que permita mejorar la calidad de vida pregonando la igualdad y los derechos, una labor digna de destacar, en un municipio en plena etapa de crecimiento, donde este tipo de acciones suman al desarrollo, poniendo en valor la empatía y solidaridad.



Si bien desde hace dos años realizan un trabajo social con el pueblo originario Pozo Azul I, en el último tiempo avanzan con la construcción de un quincho de usos múltiples, justamente para contar con un espacio que reúna las condiciones mínimas donde los integrantes de la comunidad puedan compartir distintas actividades. Esto no sólo le permitirá incorporar conocimientos sino también un importante intercambio cultural en un ambiente de total respeto e interacción continua.



“La iniciativa apunta a favorecer el encuentro entre estas dos culturas, que es la cultura yurúa y la cultura mbya guaraní. Con ellos nos encontramos, charlamos con los chicos, compartimos meriendas, realizamos apoyo escolar, a raíz de estos encuentros surgieron talleres de tallado en madera, crochet y así son aportes variados” detalló Sebastián Artaza, referente de la organización, sobre la iniciativa.



Como la comunidad se encuentra a cuatro kilómetros de la zona urbana de Pozo Azul y vienen de enfrentar algunos problemas de salud, este grupo notó la necesidad de que reciban asistencia sanitaria y que por lo menos cada 15 días les visite un médico. Pero para ello deben disponer de un espacio físico, el cual con esfuerzo propio y ayuda de otros grupos similares como Los Pibes, de Buenos Aires, comenzaron a construir.



“Lo más urgente sería que puedan recibir atención primaria de la salud, porque la pasaron muy mal y no contaron con asistencia. Además, este espacio viene a fortalecer las demás actividades, tendrán una mesa donde apoyar las hojas para escribir, un lugar donde realizar juegos didácticos, todo al aire libre. Para nosotros no es gasto porque lo hacemos de corazón”, señaló Artaza sobre el proyecto autogestivo.



Los recursos son reunidos de forma solidaria por varias personas allegadas y que integran la agrupación Pozo Azul Toda la Vida y en esta oportunidad las chapas fueron donadas por la agrupación Los Pibes.



Así también de forma permanente realizan actividades conjuntas con distintas sedes de la biblioteca Palabras del Alma.



Bajo la misma mirada, de gestionar mejoras constantemente, otra de las necesidades de esta comunidad aborigen es el agua, a la que tienen difícil acceso. Atento a ello, ya en el 2020 han presentado un proyecto de acceso al agua potable, el cual esperan con ansias sea atendido por tratarse de un recurso vital que tanto necesitan.

El grupo Pozo Azul Toda la Vida trabajó a la par de los habitantes locales. Foto: Carina Martínez