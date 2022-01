Benedetto: “Dije que iba a volver a Boca y cumplí con mi palabra”

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:01hs.

El delantero Darío Benedetto aseguró ayer que cumplirá con su “palabra” de regresar a Boca, tal como prometió tras su partida a mediados de 2019.



Luego de las declaraciones de los integrantes del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, el Pipa habló en España en sus últimas horas como jugador de Elche.



“Falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante. Pero está todo bastante acordado”, explicó Benedetto en declaraciones a Onda Cero.



El delantero expresó su alegría por volver al club de sus amores y aseguró que cumplió con su palabra de regresar.



“Dije que volvería a Boca como jugador o hincha y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y tengo la oportunidad de volver ahora”, manifestó el jugador a mediados de 2019 fue vendido a Olympique de Marsella.



Sobre su salida de Elche, Benedetto lamentó no poder despedirse en el partido de Copa del Rey ante Real Madrid aunque remarcó que ya no estaba “cómodo” por la poca continuidad en los últimos meses.



“Son decisiones de los técnicos que son respetadas, pero busco minutos”, avisó el delantero, de 31 años.



Benedetto viaja hoy desde España y mañana llegará a Buenos Aires para terminar de cerrar todos los detalles para convertirse oficialmente en el primer refuerzo xeneize.



Pavón a la Reserva

Por otra parte, el delantero Cristian Pavón fue bajado ayer a la Reserva de Boca, que dirige Hugo Ibarra, ante la falta de ofertas en este mercado de pases y a seis meses de quedar libre.



El atacante estuvo ayer en el predio de Ezeiza y sumó minutos con el conjunto juvenil campeón en el último semestre del año pasado tras ser marginado de los convocados contra Colo Colo de Chile, en el amistoso por la pretemporada que el Xeneize se impuso 2-0 en La Plata (goles de Diego González y Exequiel Zeballos).



Pavón, de 25 años, está a un semestre de salir en condición de libre y eso no le gustó al Consejo del Fútbol, que le busca una partida pronta para obtener algún ingreso pero hasta el momento solamente llegaron consultas, sin nada concreto.



“Cristian tiene contrato hasta el 30 de junio, deberá entrenarse y estar a las órdenes de Battaglia. Ojalá se pueda renovar, pero estoy convencido de que el club le cumplirá hasta el último día. Es un jugador importante y es uno de los delanteros que nos enorgullece tener”, dijo el lunes Jorge Bermúdez.