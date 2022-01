Messi estará ausente en la selección

martes 18 de enero de 2022 | 6:01hs.

Tras esperar hasta la última semana para tomar la decisión, finalmente Lionel Messi no estará en la lista de la Selección Argentina para los próximos dos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas: Chile, el jueves 27 en Calama, y Colombia, el martes 1° de febrero en Córdoba.



Si bien Lionel Scaloni tenía la idea ya desde hace un tiempo de darle descanso a Messi en esta doble fecha, con la selección argentina ya clasificada a Qatar 2022 y luego de un 2021 más que intenso para la Pulga, con mucho viaje y cambio de club incluido, el capitán no quería ausentarse.



Sin embargo, el contagio de coronavirus que sufrió Messi entre Navidad y Año Nuevo en Rosario, más los inesperados plazos de recuperación que todavía no le permitieron volver a jugar, fueron los motivos que terminaron inclinando la balanza para que Leo no sea convocado.