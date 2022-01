Pese a la suba de contagios, sólo 35 pacientes Covid están en sala crítica

martes 18 de enero de 2022 | 2:15hs.

A mediados del año pasado, la provincia de Misiones tuvo su primer pico de contagios y muertes por coronavirus desde la llegada de la enfermedad. Actualmente atraviesa día a día un nuevo récord de casos positivos pero la realidad está lejos de aproximarse a la del 2021 y la razón de ello es la vacunación anticovid.

Hasta ayer, de los 10.080 casos activos, 135 están cursando la enfermedad internados, sin embargo, solamente 35 se encuentran ocupando una cama en las unidades de terapia intensiva en los hospitales públicos de la provincia. La mayoría de ellos no tiene aplicada ninguna dosis de la vacuna por decisión propia y se encuentran con respirador y en grave estado. Así lo confirmaron a El Territorio desde el Ministerio de Salud Pública.

Según el informe ‘Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2021’ hay 89 pacientes internados en unidades críticas en el sector público de la provincia lo que significa una ocupación de camas del 43%. En tanto, de ese total de internaciones el 39,3% corresponde a pacientes con coronavirus, mientras que las demás personas sufrieron accidentes de tránsito, ACV, operación de tumores y neumonías, entre otras patologías.

Según dijeron desde la cartera sanitaria provincial no hay pacientes cursando la enfermedad en las terapias intensivas del sector privado.

Hasta ayer, de las más de 10 mil personas que cursan la enfermedad, los internados representan apenas el 1,3%. Mientras que si se hace una comparación con junio del año pasado, cuando Misiones llegó a tener 1.667 casos activos, habían 150 personas hospitalizadas (9%) y 30 de ellas ocupaban camas críticas.

Si bien hay un notable incremento en la cantidad de casos desde los primeros días de enero, esto no se refleja, como ya se dijo, en las internaciones ni en las muertes. Cabe destacar que el sistema sanitario de la provincia tiene suficientes camas disponibles y no corre peligro de saturación.

Importancia de las vacunas

“Lastimosamente estos pacientes, la mayoría de ellos, no recibieron la vacuna contra el Covid-19 por decisión propia, hay uno que recibió una dosis y otro que tiene las dos dosis pero tiene comorbilidades. La mayoría son diabéticos, hipertensos, obesos, con leucemia, alguna enfermedad inmunodeprimida”, explicó en diálogo con este medio, Cristian Vera, médico intensivista y representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).

Otra diferencia con el pico del año pasado es que ahora los internados son pacientes que tienen entre 40 y 60 años y presentan otras patologías que se complican con el virus. En aquella oportunidad ocupaban las camas UTI personas de entre 20 y 30 años, que incluso no tenían ninguna comorbilidad.

“Desde que la mayoría de las personas empezó a vacunarse, la tasa de internación tanto en sala común como en terapia intensiva disminuyó bastante. En aquel momento crítico llegamos a tener 100% de ocupación de pacientes Covid-19 y tuvimos que abrir otras salas para atender a pacientes no covid, porque las neumonías, los ACV y los accidentes de tránsito lastimosamente no disminuyeron”, sostuvo el profesional.

Vera lamentó que después de tanto tiempo de iniciado el plan de vacunación contra el Covid-19 y ya con tantas dosis disponibles en los vacunatorios aún haya personas que opten por no aplicársela, a pesar de la influencia positiva que está teniendo en la baja de internaciones y decesos.

“Creo que hay un concepto erróneo de la vacuna. Lógicamente hay pacientes que tenían dos o tres dosis de la vacuna y se murieron, pero tiene que ver con que tenían comorbilidades importantes. Las comorbilidades principales son hipertensión, diabetes y obesidad, eso lo vimos en el 80% de los pacientes a lo largo de toda la pandemia”, aseguró.

Por otra parte, manifestó su intranquilidad hacia la relajación en los cuidados de las personas para prevenir los contagios de la enfermedad. “Eso nos preocupa porque sabemos que quizás esas personas no tienen síntomas pero van a sus casas, contagian a sus abuelos y padres, que son los que van a parar a terapia intensiva”.

Y continuó: “Estamos mucho más tranquilos pero siempre preocupados porque vemos que hay mucha gente que no se cuida, comparten el mate, el tereré, están sin barbijo en lugares donde no deberían estarlo. Nos preocupa llegar a tener una tercera ola importante, sabrán que en otros países ya prácticamente están en una sexta ola, pero nosotros estamos bastante bien por ahora. Esto complicaría al sistema sanitario porque hay que tener en cuenta que las otras enfermedades no disminuyen”.