Misiones tiene más de 7 mil casos de Covid activos y 104 están internados

sábado 15 de enero de 2022 | 6:05hs.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones reportó ayer en su parte epidemiológico 1.203 nuevos contagios de coronavirus, otra cifra récord. En este contexto de casos en alza, la provincia mantiene actualmente 7.177 activos, un número importante pero que no se traduce en internaciones debido al avance de la vacunación.



Hasta ayer eran 104 las personas que se encontraban cursando la enfermedad internadas, es decir menos del 1,5% del total de activos. Además, no hubo fallecidos y el total se mantiene en 724. Ninguno de los últimos muertos por Covid estaba vacunado contra la enfermedad.



El acumulado desde el inicio de la pandemia llegó a 46.445. Posadas (316), Apóstoles (145), Eldorado (133), y Oberá (127) son las localidades de la tierra colorada que concentraron la mayoría de los contagios reportados ayer. Por otro lado, ya son 38.126 los pacientes recuperados.



A nivel nacional, se registraron 96 muertes y 139.853 contagios de coronavirus, lo que implica un nuevo récord desde que se inició la pandemia. El último pico se había registrado el martes 11 de enero, cuando se informaron 134.439 casos.



Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 6.932.972 y son 117.901 las víctimas mortales. Entre ayer y el jueves se realizaron 200.265 testeos.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.268 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva de 936.382 casos activos: el 0,24%.



“El inmenso avance de la campaña de vacunación permite que tengamos una temporada de verano récord sin tensionar el sistema de salud”, expresó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Rechazan habeas corpus contra el pase sanitario

Un juez de Misiones rechazó la presentación de un habeas corpus colectivo presentado en contra de la reciente implementación del pasaporte sanitario en la provincia.



La presentación contra el Ministerio de Salud de la provincia fue realizada por dos ciudadanos de la localidad de Puerto Esperanza. Pudo conocerse que el juez de Instrucción III de Puerto Iguazú, Martin Brites, no dio lugar ayer a la presentación al considerar justificada la medida del gobierno provincial sin que pueda considerarse arbitraria o abusiva.



Quienes promovieron la medida argumentaron que la vacunación contra el Covid-19 aún no es obligatoria a nivel nacional y consideraron que se estaba exigiendo arbitrariamente la vacunación como para ejercer derechos y plantearon además que veían restringidas sus libertades.



De fuentes judiciales, El Territorio pudo saber que el juez Brites -que está subrogando en la feria judicial al juez civil local Juan Vetter-, entendió que el derecho a la libertad personal no es absoluto sino que su ejercicio se subordina a las leyes que lo reglamentan y, fundamentalmente, la cuestión de la salud pública general adquiere prioridad y está por encima de supuestas vulneraciones que los accionantes alegaron.



El 5 de enero pasado un diputado provincial y un concejal de Juntos por el Cambio fueron los primeros en oponerse, por un supuesto cercenamiento de libertades, al uso del pase sanitario en Misiones, y por ello presentaron dos amparos ante la Justicia Provincial. Una semana después, el mismo diputado, Horario Loreiro, presentó el mismo amparo ante la Justicia Federal.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17