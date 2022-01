Ola de contagios por Covid-19 genera alto ausentismo laboral en la provincia

viernes 14 de enero de 2022 | 6:06hs.

Un notable y creciente ausentismo laboral se registra tanto en el ámbito público como en el privado de la provincia a raíz de los contagios de Covid-10 entre los empleados. Muchas empresas, de manera proactiva, hicieron ajustes para fortalecer medidas de prevención, control y distanciamiento.



El tema afecta por igual en todos los ámbitos, pero preocupa su efecto en la producción. A nivel nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA), mediante un relevamiento entre 100 empresas de todo el país detectó ausentismo de hasta 30% en los últimos días. Un porcentaje menor, un 20% fue la estimación realizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA) en las pequeñas y medianas empresas.



En Misiones no se puede estimar un porcentaje de afectados porque cada sector va registrando casos y reincorporaciones inmediatas. Una claro ejemplo de ello es el de los choferes de una empresa de transporte de colectivos urbanos en Posadas. En estos momentos, hay 20 personas entre contagiadas y con contactos cercanos que debieron aislarse preventivamente, sobre un total de 500 empleados. A su vez, se da la particularidad de la recuperación de unos mientras se contagian otros, dentro o fuera de las empresas, es decir estando en servicio o en el entorno familiar.



Asimismo, en lugares con mucha concentración de personas, como ocurrió también en los últimos tiempos en el cruce entre Posadas y Encarnación, empleados de Migraciones registraron un alto nivel de contagios, que en muchos casos también se dio fuera del ámbito laboral. De manera oficial, desde la Dirección Nacional de Migraciones detectaron que llegó a afectar al 50% de la planta operativa del organismo. Por tal razón, dispusieron un esquema de emergencia para el traslado de inspectores a distintos puntos del país. De lo que se supo, al menos el 30% de los aislados era por contacto estrecho, en su mayoría fuera del ámbito laboral, pero que obligó a reorganizarse internamente de manera temporal.



También sucede que en algunas entidades no reciben reportes, como ocurre en el sector de la madera, donde si bien recién se están incorporando, cada empresa va resolviendo internamente tal situación, indicaron desde la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap).



En tanto, desde el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (Soime) señalaron que por el momento no tienen un panorama certero, ya que a partir del lunes buena parte del sector retomará tareas.



Román Queiroz, empresario y presidente de Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), precisó: “En mi empresa, por ejemplo, hay nueve trabajadores aislados de 230 que componen la planta, por lo que entre aislados e infectados hay un cinco por ciento del plantel en aislamiento”, al tiempo que insistió en los cuidados sanitarios.



Del mismo modo, de acuerdo a la consulta realizada por este matutino en la empresa de calzados Dass, ésta recién comienza a operar de forma progresiva tras las vacaciones del personal.



Está claro que afecta tanto a quienes trabajan en lugares cerrados como en abiertos. En Energía de Misiones registraron casos de cuadrilla completa que debieron aislar para preservar la salud de los trabajadores. En la jornada de ayer, desde la empresa afirmaron a este matutino que 25 empleados resultaron afectados en un solo día.



Otros rubros

Por la misma razón, los sectores comerciales de las principales ciudades de la tierra colorada, como también la gastronomía y la hotelería cuentan por estos días con menos trabajadores.



Una de las principales complicaciones se da en un mes en el que otros trabajadores comenzaron sus vacaciones, por lo que el plantel laboral es reducido, según el rubro.



Al respecto Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, manifestó a El Territorio que “están surgiendo casos en los empleados con el aislamiento, con diferentes sectores que debieron aislarse”.



En esta línea, expresó que “algunas empresas relevan complicaciones porque es una época de vacaciones y eso genera cambios, porque quienes no están de vacaciones dieron positivo”. Ante esta situación, por ejemplo, “en un supermercado se decidió tomar personal para depósitos”.



Por su parte, Martín Oria, presidente de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicio de Misiones, señaló que “en la primera semana del año se dio una merma en la cantidad de público misionero, pero el turista sigue consumiendo, y en cuanto al personal, hay trabajadores que están en cuarentena por ser contacto estrecho, como también por estar infectados”.



Luego, consideró: “Estamos en un punto en el que habría que ver cuándo es el pico, ya que eso impacta de determinada manera según el caso. Por ejemplo, hay negocios chicos con pocos empleados, hay otros que son locales más grandes y otros dependen al 100 por ciento del personal, además de considerar que hay personal que está de vacaciones”.



En este punto, estimó que entre un 30% y un 40% del personal en el rubro gastronómico debió ausentarse en los últimos días por estar contagiado o por estar en contacto con una persona que transita la enfermedad.

Comerciantes de Iguazú y Oberá también preocupados

En medio de la temporada veraniega, comercios y gastronómicos del interior registran ausentismos por casos de Covid-19.



Daniel Milde, presidente de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco), comentó a este matutino la situación en la Capital del Monte.



“Tenemos poca gente y los comercios trabajan con lo mínimo, son tiempos en los que la fuerza operativa y el recurso humano están limitados, haciendo el aislamiento debido”, en referencia al nivel de ausentismo que se incrementó en los últimos días a raíz de los contagios de coronavirus.



Agregó que “esto se suma a que hay trabajadores que están con vacaciones”.



“Se notó mucho el nivel de ausentismo en estos días, sobre todo por cuestión de contactos cercanos, que también pone en jaque a otras personas por ser contacto de un positivo. Justo en un período en el que el comercio dispone su tiempo para que el personal descanse, por lo cual es una situación complicada. Más allá de eso, lo fundamental es reforzar los cuidados y vacunarse”, indicó.



En Puerto Iguazú, por su parte, ante el aumento de contagios subió el porcentaje de inasistencias al trabajo, aunque no se registraron cierres temporales de comercios debido a la falta de personal.



Desde la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) indicaron que no hay estadísticas al respecto y que resulta muy difícil definir un porcentaje de ausentismo.



En tanto, desde la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú (Ahgai), Jorge Antonio, explicó: “Tengo conocimiento de personas que están ausentes por la enfermedad. Algunos más infectados que otros, pero no hay indicios de emprendimientos que debieron cerrar sus puertas por falta de personal ante los contagios, y esperamos que la situación no llegue a tal extremo”.

