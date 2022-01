Julieta Prandi se defendió de su ex tras ser acusada de “tomar de rehenes” a sus hijos

jueves 13 de enero de 2022 | 6:00hs.

Julieta Prandi sigue la batalla judicial contra su ex marido, Claudio Contardi, que en las últimas horas rompió el silencio e hizo un descargo mediante un video compartido por el canal de YouTube de la ONG Infancia compartida.



El empresario habló junto a su abogada, Érica Horbayczuk, y apuntó duramente contra la modelo. “Realmente nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, siempre quise preservar la salud mental de mis hijos. No me quedó otra alternativa que sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, expresó al comienzo de la filmación.



El martes por la tarde, la conductora de ‘Es por ahí Verano’ (América TV) tuvo que faltar al programa porque contrajo coronavirus y debe cumplir con el aislamiento correspondiente. No obstante, participó de manera telefónica y aclaró que no quiso mirar la entrevista de su ex.



“No la quise mirar, te soy honesta -le aseguró Prandi a Guido Zaffora-. Para mí no es grato tener que verlo, es una persona que me hizo pasar un infierno y de la cual siempre tuve miedo”, sostuvo. Y agragó: “Bajo todas esas amenazas yo no tuve ganas ni de verlo ni de escucharlo. Por supuesto Alejandra (Bellini, su abogada), quien se encarga del caso, lo escuchó en detalle y por supuesto que va a tomar cartas en el asunto”.



En su descargo, Contardi aseguró que sus hijos, Mateo y Rocco, “son rehenes de una guerra que sólo ella (por Prandi) sabe por qué inició”. Y dejó en claro que no hay nada que le prohíba verlos más que la decisión de la modelo: “Que no esté en este momento con mis hijos es por pura y exclusiva decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”.



A raíz de estas declaraciones, la también conductora aprovechó el espacio en su programa para hacer una aclaración: “Cuando dijeron que la psicóloga avalaba esto que él decía, a ver... con hablar con el Servicio de la Niñez de San Isidro, que elevaron un informe al juez pidiendo por favor, en carácter de urgencia, que suspendan el régimen... Vos tenés un informe del juzgado que dice que Contardi utiliza la violencia, que me trata de loca y que mis hijos no quieren ver al padre”, replicó Prandi.



El ex marido de Julieta Prandi cerró la entrevista entre lágrimas, pidió justicia y que sus hijos puedan estar bien con ambos padres: “En el final de esto, ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Los amo y extraño. Los esperé para las Fiestas, para mi cumpleaños, para el Día del Padre. Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su mamá y su papá”, sostuvo.



Visiblemente enojada y dolida por la situación que atraviesa, la conductora le respondió a Contardi y criticó a la ONG que brindó el espacio para su testimonio. “Esta organización y este señor nefasto lo único que hicieron fue desacreditarme poniendo un hashtag de #PrandiMiente y con fotos acreditar una paternidad completamente ausente”, aseveró y le mandó un mensaje directo a su ex: “No solamente es querer a tus hijos, también hay que cuidarlos. Hay un montón de obligaciones que hay que hacer para ser un papá o una mamá presente”.



Además, reveló que cuando se fue de su casa con sus hijos, alquiló un departamento y tuvo que pedir un préstamo de 10 mil dólares para poder pagar las matrículas del colegio.



“Soy la única responsable que paga su educación. Este señor había alquilado mi propia casa de Escobar y había cobrado ese alquiler por adelantado, tenía todo ese dinero con él. Yo no tenía cómo pagar esas matrículas. Sin embargo fui, puse la carita, y pedí un préstamo de 10 mil dólares para empezar a pagar todas las deudas y poder mantener a mis hijos. Estamos hablando de que yo banco a mis hijos y que él no paga absolutamente nada, y hablan de que yo les niego la educación, es un chiste”, afirmó indignada Prandi.