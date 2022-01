Levantan centro de testeos en puente de Posadas para agilizar el tránsito

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:04hs.

Misiones resolvió levantar el Centro de Control Sanitario de Covid-19 situado en la cabecera de ingreso del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, Paraguay, a partir de la medianoche.



La decisión fue informada ayer por parte del Ministerio de Salud de la Provincia a la Coordinación de Centros de Frontera Mesopotamia Norte. A través de un escrito, se indicó que la iniciativa tiene “la finalidad de agilizar el paso migratorio y evitar la aglomeración de personas que no poseen test negativo previo a su ingreso al territorio nacional”.



Seguidamente se plantea que “los viajeros deberán contar con el test negativo, de acuerdo a las exigencias dispuestas y las que en su futuro se dicten, previo al ingreso a la zona aduanera, ya que no se contará en lo sucesivo con la posibilidad de su realización en los puntos de ingresos”.



Asimismo, agregaron que “la desarticulación de dicho centro de salud permitirá volcar el recurso humano allí dispuesto a tareas de prevención y control de la pandemia en el territorio provincial, reforzando las actividades en tal sentido, como así también los recursos materiales destinados a tal efecto, sin perjuicio de lo cual se mantendrá un puesto sanitario para el control de las medidas sanitarias de prevención”, en la cabecera del viaducto internacional, que desde el pasado 19 de octubre está habilitado para el turismo.



De esta manera, todo aquel viajero que desee ingresar al país por el corredor seguro Posadas-Encarnación ya deberá contar con el test PCR negativo desde el país de origen, al igual que el esquema completo de vacunación y la declaración jurada, requisitos que pide la Argentina para los turistas. En tanto, aquel que no cuente con la prueba negativa, deberá regresar al Paraguay para completar la documentación necesaria.



En tanto, aclararon que para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) no habrá modificaciones en las exigencias, de contar con el carnet con las dos dosis de la vacunación anticovid, siempre y cuando el cruce sea por el término de 24 horas.



Al respecto, el ministro de Salud Oscar Alarcón afirmó que “la norma nacional dice que tienen que traer el PCR, el carnet de vacunación y la declaración jurada, por lo que vamos a retirar el centro de testeo para tener más fluidez en el tránsito y evitar las largas colas porque estamos haciendo ese servicio”.



Indicó que “Migraciones junto con Sanidad de Frontera va a encargarse del control”.



Y agregó, en declaraciones con Radio República: “Desde el inicio de la pandemia dimos ese servicio para la provincia de Misiones y hoy por hoy ya no es necesario, ya que las entidades nacionales no requieren de los servicios de Salud Pública y nos retiramos. Sí vamos a continuar en amplia colaboración con las entidades nacionales desde Salud Pública de Misiones”.



Al mismo tiempo, aclaró que los centros de control sanitario situados tanto en Puerto Iguazú como en Bernardo de Irigoyen se mantendrán, al considerar que en esos corredores seguros no se observan grandes demoras para traspasar la frontera.



El levantamiento del Centro de Control Sanitario en Posadas se tomó luego de varias jornadas de extensas filas de autos y las largas esperas para traspasar la frontera por el puente San Roque González de Santa Cruz desde Encarnación a Posadas, situación que se fue intensificando desde que arrancó el año, en el marco del regreso de viajeros desde Paraguay, quienes antes de la Nochebuena cruzaron al vecino país.



Desde ese entonces, tanto el gobierno de Misiones como el de Itapúa (Paraguay) plantearon diferentes iniciativas en el afán de agilizar el movimiento sobre el viaducto para eliminar las largas esperas que durante la semana pasada se generaron, con demoras de hasta catorce horas para pasar el puente. Incluso, buena parte de la espera se concentraba sobre el mismo puente en medio de jornadas de intenso calor sobre la región.



En una primera instancia, se había planteado la posibilidad de trasladar el centro de testeos de la cabecera argentina a la paraguaya, con el objetivo de evitar el ingreso al país sin la prueba. Se estipuló, en ese entonces, que la ubicación iba a ser en el tinglado de Migraciones de Paraguay. Para ello, también se decidió cobrar 4.000 pesos el test de antígenos que realizaba Salud Pública de Misiones, en el afán de equilibrar los valores con los laboratorios de Encarnación.



La decisión de la reubicación dependía de la aprobación por parte del Ministerio de Salud de Paraguay y de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) del vecino país, que es el ente que administra el espacio físico en el centro de fronteras en suelo paraguayo, quien debía disponer el lugar para la instalación del puesto. Sin embargo, la autorización nunca llegó. Entre los principales motivos se consideraba que las demoras únicamente se iban a concentrar en Encarnación.



Y en el medio, nuevamente se repitieron las extensas filas para pasar la frontera, que -estimaban autoridades del Paraguay- se prolongarían por lo menos hasta el 20 de este mes.



Descomprimir el tránsito

Tras conocerse la decisión de Misiones, El Territorio se comunicó con Héctor Careaga, coordinador de Centros de Fronteras Mesopotamia Norte, quien manifestó que en horas de la tarde el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública, Carlos Báez, informó la decisión de la Provincia.



“Todos los que vengan para ingresar al país deben tener sí o sí el test de PCR o de antígenos, caso contrario deberán regresar al Paraguay para completar la documentación sanitaria”, expresó.



Al ser consultado sobre el motivo de la decisión, Careaga la atribuyó “a que la gran mayoría que vienen para ingresar al país no traen el test. Esto, a su vez, incrementa la demora en los procesos de control y hace que vaya en aumento el tiempo de espera para llegar hasta el control migratorio para ingresar a la Argentina”.



En tanto, Alcides Brizuela, coordinador de Control Integrado de Aduanas en Encarnación, consideró la iniciativa como favorable y que permitirá descomprimir las extensas esperas para cruzar desde Encarnación a Posadas.



“Estimamos que agilizará el tránsito sobre el puente, y aquel que cruce sin el test, deberá volver directamente”, manifestó en declaraciones a este matutino.

En cifras

14 Fue la cantidad de horas de demora que algunos viajeros debieron soportar para ingresar al país por el puente internacional en las últimas semanas.