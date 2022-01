Maru Botana disfruta sus vacaciones en Uruguay

martes 11 de enero de 2022 | 6:00hs.

Luego de un año intenso de trabajo, Maru Botana y su enorme familia están disfrutando de unas vacaciones en Uruguay, el lugar preferido de muchos famosos para descansar. Como todos los años se alojan en Club de Mar, en José Ignacio, para pasar las primeras semanas del verano y recargar energías.



En las imágenes se puede ver a la cocinera en la playa con Bernardo Solá, el ingeniero agrónomo con el que está casada desde hace 25 años y son actualmente padres de siete.



De este modo, la familia numerosa pasa gran parte del día en la playa y así soportan las altas temperaturas. Además, los chicos más grandes como Matías de 18 suelen estar acompañados de sus parejas o amigos. Así, se dedican a practicar deportes acuáticos para divertirse y hacer vida sana. El clan heredó de Maru la pasión por el ejercicio, ya que ella no solo suele correr sino que también disfruta de meterse en el mar y nadar durante horas. En esa línea, buscan no asistir a fiestas y eventos sociales para no contagiarse de Covid-19.