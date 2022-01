Exportadores, con cuatro meses de retraso para conseguir barco

domingo 09 de enero de 2022 | 6:05hs.

Al menos desde julio del año pasado, muchos exportadores padecen la poca disponibilidad de espacios en buques y contenedores para enviar sus productos. En el comienzo del año, algunos exportadores de té, como Jonathan 'Jhonny' Klimiuk, o de yerba como, el caso de Milton Johny Kraus, observan una pequeña apertura que le permitirá reenviar la producción en los próximos días.



“Desde la segunda mitad del año, nos costó mucho conseguir un lugar para enviar la producción”, dijo Kraus. “Ahora tenemos reservados espacios y programado para sacar en enero”.



Indicó que ello se estará concretando en los próximos días, cuando desde “hace cuatro meses que no estamos sacando nada, porque no había espacios para enviar”.



La falta de contenedores surgido en medio de la pandemia sumado a la congestión en los principales puertos, había elevado los precios del transporte marítimo y aéreo a cifras récord que impactó en todos los exportadores como sucedió en Misiones.



En tal sentido, Kraus detalló que “los fletes pasaron de costar 2.000 dólares a 5.000 o 6.000 dólares desde Buenos Aires al norte de Europa”. Aún más elevado es para llegar a la costa oeste de Estados Unidos, donde los precios del servicio pasaron a costar de entre 4.000 y 5.000 dólares a 15.000 o 20.000 dólares. Diversos relevamientos marcan que las tarifas marítimas para transportar contenedores retrocedieron un poco desde aquel récord que alcanzó en septiembre pasado, pero los precios permanecen altos y vienen mostrando diversas oscilaciones como ocurrió en el segundo semestre del 2021.



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo proyectó que el incremento en las tasas del transporte marítimo se mantendría durante 2022 debido a los grandes problemas de las cadenas de suministro generados por la pandemia de Covid-19.



Kraus se muestra esperanzando en que se pueda seguir consiguiendo espacio en los fletes marítimos. Es que la demanda de yerba se sostiene en el exterior, según el registro brindado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (ver La exportación de yerba... ).



Afirmó que la pandemia demostró lo frágil que resultó el comercio internacional, ya que debió dejar de enviar de manera regular cada mes la carga de yerba hacia el exterior.



Detalló que, según los expertos, "los barcos tienen ahora más frecuencia hacia China, Estados Unidos y Europa y bajan menos al hemisferio sur”.



La otra particularidad es que los barcos que llegaban a Brasil, muchos resolvían no tocar puerto argentino porque la tripulación debían hacer 15 días de cuarentena obligatoria.



Exportación de té

Otro exportador, en este caso de té, como lo es Klimiuk, indicó que “en diciembre se realizaron pequeñas ventas, pero el mayor volumen de comercialización quedó para fines de este mes”.



En diálogo con El Territorio afirmó que espera saber qué va a suceder en los próximos meses por “la crisis de contenedores e ingresos de buques”.



Recordó que logró con ciertas dificultades conseguir hasta noviembre algunos espacios para enviar su producto, incluso cambiando de naviera.



“Estados Unidos es el destino más complicado porque hay mucha exportación y en teoría en febrero se normalizaría, porque habrá más buques ya que hay inversiones previstas”, indicó Klimiuk.



Explicó que por ahora la empresa recurre a depósitos en Buenos Aires, así "una vez que nos dan turnos -nos avisan 24 o 12 horas antes- ya tenemos el stock para cargar”.



En materia de demanda de té en el exterior, explicó que en el 2020 bajó la demanda por cierre de grandes cadenas por la pandemia. “En el 2021 se recuperó y terminamos similar a 2019 y podría ser mayor si no se profundizara el tema de Covid-19”. Por lo que concluyó que se dejó para volver a arrancar el envío al exterior en este mes de enero que será decisivo



Más efectos de sequía

También recordó el problema de sequía que tienen en el sector en Misiones. “El sector viene complicando con los rindes por hectárea. Este es el tercer año consecutivo de seca en plena primavera, pero la de este año es la más agresiva”, observó.

La exportación de yerba en los últimos tres años

Según los datos estadísticos registrados y actualizados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), de enero a noviembre de 2021 el volumen de yerba mate exportado alcanzó 31.899.197 kilogramos. Resta saber los números de diciembre, para determinar si se llega a valores cercanos al 2020, cuando la Argentina exportó 42,9 millones de kilos, un 7,78% más que en 2019.



El principal destino fue y sigue siendo Siria, que el año pasado representó el 76% de las ventas, seguido por Chile y la Unión Europea.



A fines de diciembre 2021, el presidente del Inym, Juan José Szychowski, junto al representante de la Producción, Jonas Petterson y la subgerente de Promoción y Desarrollo de la Institución, María Marta Oria, fue parte del lanzamiento del Plan de Promoción de Exportaciones 2022, en la sede de la Cancillería Argentina.



Allí Szychowski recordó que la Argentina “es el principal productor y exportador de yerba mate en el mundo” y se dio a conocer el Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que abarca acciones de posicionamiento del producto argentino en el mundo.z