Se multiplican los internados de Comandante Andresito por botulismo

domingo 09 de enero de 2022 | 6:06hs.

La comunidad de Comandante Andresito no sale de su asombro de lo que sería un brote de botulismo que ya se cobró dos muertes y tiene a otras ocho personas, entre ellas tres niños, internadas algunas en situación grave en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samic de Eldorado y en el Samic de Puerto. Así lo confirmó Salud Pública.



Los pacientes fueron derivados a la Capital del Trabajo y a la Ciudad de las Cataratas entre el viernes y ayer, a raíz de fuertes malestares. Se trata de familiares y vecinos de los fallecidos el jueves que eran madre e hijo y tenían 77 y 39 años, respectivamente. En tanto, habría al menos otras ocho personas que recibieron atención médica.



“Está todo controlado, todos los que consumieron este producto están internados en Eldorado e Iguazú. Los que estaban más graves eran parte de una familia y están ya mejorando, pero los demás no están complicados”, destacaron fuentes confiables a El Territorio.



Según precisó el ministro Oscar Alarcón a este medio, “los pacientes están estables, respondiendo al tratamiento pero por su antecedentes siguen críticos”.



Ayer, según precisó el titular de la cartera sanitaria, el equipo de zona Nordeste de Salud trabajaba en el barrio afectado tratando de hallar nuevos casos de la enfermedad, un trabajo que llevaban adelante los médicos Marecos y Gastón Meza.



“Vamos a poner en el barrio un móvil sanitario tipo Caps móvil hasta que pase esta situación”, aseguró Alarcón.



Fue allí donde se detectaron las demás personas intoxicadas posiblemente con el chacinado que producían los fallecidos.



Por ello, se inspeccionaron dos lugares donde posiblemente se elaboraron los chacinados frescos y ahumados con carne de animales de monte. Se obtuvieron muestras y ayer se procesaron en el Laboratorio de Aguas y Alimentos del Ministerio de Salud Pública. Se inició la investigación físico, química y micribiológica orientada a establecer la posible causa de intoxicación.



Este es el paso que resta en la investigación sobre los casos y las muertes, por lo que todavía se habla de sospechas de la enfermedad, no obstante, están confirmados clínica y epidemiológicamente.



El botulismo es una enfermedad rara y grave, ocurre como consecuencia del consumo de ciertos alimentos. Es causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo y puede ocasionar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. Con mayor frecuencia la toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum.



Según se indicaron, casos así no se registraban en la provincia desde hace muchos años. Los últimos casos de intoxicación alimentaria con sospecha de botulismo habían ocurrido en 2018 en Nemesio Parma. Luego de investigaciones y la autopsia de la persona fallecida se determinó que fueron a causa de la presencia de plaguicidas y herbicidas.



“No recuerdo casos anteriores, pero tiene que ver con que se ha hecho mucha difusión y en nuestra provincia -que tiene una cultura de feria franca-, fueron muy bien instruidos en estas cuestiones. Estamos informando desde hace 20 años sobre estas cuestiones a los productores de la provincia”, indicó Rosana Mendoza, magíster en Alimentos y parte del equipo que da el Curso de Higiene y Seguridad para manipuladores de Alimentos, de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Unam.



El cuidado con los alimentos

“La bacteria que libera la toxina que produce el botulismo por lo general se va a encontrar en alimentos cosechados, es decir, en alimentos que estuvieron en la tierra, es propio de los vegetales. La bacteria en sí misma no es lo que enferma sino la toxina que produce, pero que es fácilmente eliminable por cocción”, explicó, por su parte Rosana Mendoza.



La profesional comentó que las temperaturas que tiene Misiones actualmente propician el crecimiento de las bacterias y por ello hay que tener mucho cuidado en la elaboración de los alimentos, sobre todo si se trata de conservas.



“Para elaborar las conservas hay que cocer bien previamente tanto el alimento como el vinagre o la salmuera y después colocar toda la preparación sin taparlo y llevarlo a baño maría. Esa es la forma correcta de hacerlo. No es ni siquiera cocinarlo, sino dejarlo apenas unos minutos en agua hirviendo después de haberlos lavado bien. Así se eliminan las bacterias y toxinas”, sostuvo.



La intoxicación se produce en el lapso de doce horas y dado que la toxina actúa muy rápido la recomendación es acudir rápidamente al médico si luego de haber ingerido algún producto en conserva o que no esté bien cocinado para poder actuar de manera precoz.



“Si tienen una especie de gastroenteritis y consumieron algún tipo de conserva o un chacinado puesto al vacío, se debe consultar al médico e informarle qué se comió. Si no se detecta dentro de las doce horas de ha demostrado que tiene el 75% de letalidad esta enfermedad”, indicó Mendoza.