Después de casi 5 años, Yacaré Manso cantó en su Santo Tomé

Yacaré Manso estuvo de paso por Santo Tomé y hasta accedió a cantar por pedido de sus amigos en su pueblo natal.



Un año agitado tuvo Raúl Martínez, conocido como Yacaré, tanto en lo laboral como en lo afectivo ya que hacía prácticamente tres años y medio que no visitaba Santo Tomé, “la última vez fue cuando veníamos de una gira que hicimos por Misiones, con Canciones de Selva y río. Fue a principios del 2019”, recordó.



En esa línea, contó que “vine sin la idea de cantar, pero me enteré de que los chicos de Entrevero ganaron un concurso para ir a Cosquín, y organizaron una peña para juntar fondos, por eso me sumé a colaborar”.



“Me agarró un poco desprevenido ahora, yo soy muy organizado y no me dio tiempo ni para armar un repertorio, pero fue re lindo, se acercó mucha gente. Aún lo estoy disfrutando, de haber cantado para la gente de mi pueblo. Fue una alegría enorme, la peña estuvo buenísima”, agregó.



Más convocado en Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, la última vez que tocó en Santo Tomé fue en un festival de 2017.



En lo que hace al año 2021, el balance para Raúl “en términos laborales creo que fue súper positivo porque cuando se reabrió todo de nuevo se armó una maratón musical, al menos en mi proyecto. Se armó una rueda hermosa, necesaria tanto para el público como para los artistas”.



El parate le sirvió para crear un disco de canciones del rock nacional versionadas en chamamé. “Ese disco abrió otro espectro, conceptualmente es muy interesante, y novedoso y la frutilla del postre los invitados como Ricardo Mollo e Hilda Lizarazu, artistas del Litoral, en su mayoría fuellistas, cantoras como Noelia Recalde, Loly Molina”. El disco fue nominado a los Premios Gardel y también el video que hizo junto a Mollo, un homenaje a la fauna y flora de los Esteros del Iberá bregando por la Ley de Humedales. “Yo tengo un compromiso muy arraigado con el medio ambiente, por eso Yacaré Manso, el yacaré está manso porque alteramos su ecosistema. Hay un mensaje de cuidado del medio ambiente, yo le canto mucho a la naturaleza”, indicó.



Además cerró el año cantando para el presidente Alberto Fernández. “Fue un reconocimiento hermoso para nuestro trabajo. Lo disfrutamos mucho”, destacó.



En tanto, para este nuevo año que se inició ya está terminando un disco nuevo retomando su faceta de cantautor. “Calculo que para abril ya voy a tenerlo terminado. Ahí hay canciones para mis abuelos, para el ferrocarril, para el barrio estación. Y el río siempre presente” explicó.



Como si fuera poco, en dos semanas saldrá un homenaje a Palo Pandolfo. “Hicimos un homenaje versión en cumbia, carnaval correntino, y fusión con el norte, entre charangos y quenas. Buscamos darle una identidad criolla a Estaré, canción muy ligada al ambiente del rock”, dijo.



Si bien Raúl ya volvió a Buenos Aires, su pueblo aguarda un regreso pronto.