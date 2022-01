El TC llegaría en Julio a Posadas

jueves 06 de enero de 2022 | 6:01hs.

La ACTC oficializó las fechas del calendario 2022 del Turismo Carretera, que -como es habitual- tendrá 15 competencias. El inicio de la temporada será el 13 de febrero en Viedma y el GP Coronación el 11 de diciembre en San Juan. La entidad todavía no oficializó las sedes ni dio detalles al respecto.



Viedma abrirá la temporada de TC por 6ª vez en los últimos 7 años. Desde 2016 hasta el 2020 inclusive, el circuito rionegrino se convirtió en un clásico de cada inicio de torneo para la máxima. Únicamente en 2021, debido a las restricciones sanitarias de la provincia por el COVID-19, la categoría cambió de escenario para la 1ª fecha y empezó en La Plata.



De todas formas, Viedma formó parte del calendario anterior en la 13ª cita del torneo el 30 y 31 de octubre. La apertura 2022 ya había comenzado a sellarse en julio del año pasado.



Como también es habitual desde hace 7 años, Neuquén será el 2° capítulo del torneo el 6 de marzo y así retorna tras su ausencia en 2021.



La 3ª competencia será el 27 de marzo en escenario a confirmar. Aunque la idea inicial era que sea en Entre Ríos. La 4ª, en tanto, será en Toay el 17 de abril. Ese fin de semana Guillermo Ortelli tendrá su carrera homenaje luego de haberse retirado oficialmente en diciembre pasado. En mayo habrá 2 eventos: el 8 y el 29, ambos sin sede definida. Aunque se especulaba el retorno a Termas de Río Hondo a fin de mes.



En junio el TC disputará una sola fecha el domingo 26 y en julio ocurrirá lo mismo el 17 (¿en Posadas?). Agosto vuelve a ser cargado con carrera el 7, ese fin de semana el TC cumple 85 años, y el 28. Esta última fecha marcará el cierre de la Etapa Regular.



La Copa de Oro comenzará el 18 de septiembre, en Rafaela, y continuará el 9 y 30 de octubre. En noviembre, mes que comienza el Mundial de Fútbol en Qatar, el TC disputará su única fecha el 20, un día antes del partido inaugural. Mientras que el GP Coronación será el 11 de diciembre en El Villicum, San Juan, como viene ocurriendo desde el 2020.



El ACM va por más

Según pudo saber El Territorio, el Automóvil Club Misiones (ACM) espera recibir la próxima semana el contrato para oficializar la fecha del TC. Pero no será la única categoría nacional que llegaría al Autódromo Rosamonte de Posadas.



La comisión directiva también pretende tener una fecha del TC Mouras, que llegaría junto a las TC Pick up y la Fórmula 3 metropolitana.



Además, el ACM solicitó ayer una fecha a las autoridades del Turismo Nacional (TN) y también hizo lo propio con el Turismo Pista. Las dos categorías tendrán gran cantidad de Misioneros compitiendo



Trascendió también que hay un pedido por una fecha para que vuelva a correr en el Autódromo de Posadas el Superbike Argentino.



“Por ahora son todos borradores y proyectos. Vamos a esperar las propuestas y ahí definir y oficializar las categorías nacionales que van a venir a Misiones, pero queremos tener a todas las categorías top de Argentina”, indicaron desde el ACM.

Turismo Carretera y TC Pista

2022



1ª fecha: 13 de febrero Viedma



2ª fecha: 6 de marzo Neuquén



3ª fecha: 27 de marzo



4ª fecha: 17 de abril Toay, La Pampa



5ª fecha: 8 de mayo



6ª fecha: 29 de mayo Termas de Río Hondo



7ª fecha: 26 de junio



8ª fecha: 17 de julio Posadas



9ª fecha: 7 de agosto



10ª fecha: 28 de agosto



11ª fecha: 18 de septiembre Rafaela



12ª fecha: 9 de octubre



13ª fecha: 30 de octubre



14ª fecha: 20 de noviembre



15ª fecha: 11 de diciembre San Juan



*Las fechas son tentativas