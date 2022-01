Cruzeiro confirmó que Ronaldo dio positivo en coronavirus

lunes 03 de enero de 2022 | 6:01hs.

Ronaldo Nazario, ex delantero campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, contrajo coronavirus y no estará presente en los festejos de los 101 años del Cruzeiro, según informó la institución de Belo Horizonte en sus redes sociales.



“Cruzeiro anuncia que este domingo por la mañana Ronaldo Nazário dio positivo por Covid-19. Esto le imposibilita hoy -por ayer- acudir a Belo Horizonte, así como su presencia en las acciones conmemorativas por el aniversario del club”, notificó la institución de la cuál el Fenómeno es el propietario con más acciones.



“Ronaldo está bien, con síntomas leves y, por consejo médico, ahora se encuentra en reposo y aislamiento social. El hecho le impide participar en Live a partir de este 2 de enero, fecha importante para la celebración del aniversario del club en toda la nación cruzeiro”, continuó el mensaje.



“El Fenómeno lamenta no poder participar en las actividades previstas para los próximos días, pero próximamente daremos a conocer el nuevo horario de su llegada a Belo Horizonte, de Live with 5 Star Partners, de la reunión con los Supporting Partners y conferencia de prensa”, cerró el club



Ronaldo, de 45 años, es el mayor accionista del Cruzeiro, club en el que debutó en 1992, desde diciembre del año pasado.