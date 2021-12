Aseguran que el río Paraná acumula cinco meses de bajante continua

martes 28 de diciembre de 2021 | 11:05hs.

La sequía y la falta de lluvias se acentúa en toda la región, a raíz de esto las consecuencias se dejan ver en los incendios forestales y en la bajando del río Paraná, que según expertos lleva cinco meses de bajando acumulados.

En esa línea, Juan Borús subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, explicó que este fenómeno es muy parecido al que se vivió en la región en 1944 y que para que el río recupere su caudal normal llevará un tiempo prolongado, más teniendo en cuenta que las lluvias no llegan y las que se esperan no serían suficientes.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Borús dijo que está “siguiendo la evolución del río Paraná, ahora nos vuelve a mostrar el fantasma de 1944 en la cual tuvimos una situación complicada, fue muy resistente y muy intenso. Se vieron niveles que realmente nunca se volvió una ver, pues estamos ahora con la posibilidad de que eso ocurra”.

En cuanto a las perspectivas para las próximas semanas, el especialista indicó que “en general las lluvias hasta ahora han sido y siguen siendo escasas, prevalece una situación de sequía regional no ha cambiado sustancialmente, por ahí en algún momento alguna lluvia que cayó mejoró un poco, pero en general los que estamos viviendo ahora es el mismo escenario que teníamos en marzo en el año pasado y eso significa que para toda la rivera misionera del Paraná vamos a continuar teniendo niveles diarios muy bajos y oscilaciones diarias importantes que hacen que los mínimos sean realmente el móvil mínimo como estamos viendo ahora”.

Además añadió “si uno seguía por cómo está presentada hasta ahora, la tendencia climática no hay indicios de que se va a terminar esta situación, para hacer optimista no hay muchos elementos. Se puede decir que este escenario continuaría durante todo el verano y el qué va a pasar después va a ser motivo de análisis. Pero en principio uno se hace la idea de que el retorno a la normalidad en términos de niveles y caudales va a ser lento, no va a ser un día para el otro. Para que la situación se reponga de la sequía se tienen que dar lluvias persistentemente por encima de lo normal para que los suelos también vayan alcanzando su condición de humedad normal y eso lleva su tiempo. Una vez que tienen la condición normal para que haya excedente suficiente y alimenten los ríos. Entonces claramente la mejora no va a ser de un día para el otro y habrá que ir haciendo un seguimiento de cerca en todo este verano para ver qué pasa y dónde hay un tinte de cambio o algo que nos pueda decir que con cierto tiempo vamos a estar normal”.

En otro aspecto, Borús explicó que el escenario de sequía regional empezó a manifestarse en junio del 2019 y ya lleva dos años y tiende a seguir de esa manera, con lluvias por debajo del nivel normal en la tierra colorada.

“El caudal que tenemos hoy en Cataratas, es del orden de la tercera parte del cauda normal y no creo que vaya a cambiar esa relación a ese porcentaje. No va a cambiar nada significativamente en los próximos días ni de aquí al 31 de marzo”.

También indicó que el bajo caudal del río es netamente natural y no por los desvíos que se pudieron haber hecho en algunos sectores que necesitan el agua para la producción y recalcó que las lluvias en el norte de Brasil deberían ser las que caigan en Misiones.

“Lo que pasó en la región norte de Brasil está en relación con la sequía de nuestra región. Las lluvias se concentraron en exceso en otro lado, es la que faltan aquí. Es decir, solo hecho de que en el nordeste está llueva como lo está haciendo muestra hasta qué punto el escenario que estamos viviendo es anormal, el impacto de estas lluvias ha sido muy grande e importante y porque el patrón climático de distribución de lluvias está allá y no aquí que es donde lo necesitamos claramente”, cerró.