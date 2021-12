El fuego ya consumió 350 hectáreas y no da tregua

martes 28 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

En la mayoría de los casos, las catástrofes naturales que tienen como protagonista al fuego son responsabilidad de los seres humanos y la negligencia con la que manejan algunas situaciones, como, por ejemplo, la quema de basura que se termina descontrolando

Después de varios días combatir las llamas, los Bomberos de Puerto Iguazú continúan trabajando para controlar el fuego en la zona 600 Hectáreas. La zona afectada por el incendio es la zona de la comunidad guaraní Itá Poty Mirí, donde se hallan varios ejemplares añejos de palo rosa.

En ese lugar hace varios años una empresa hotelera proyectó una cancha de golf, pero la comunidad no lo permitió para evitar el desmonte y preservar los árboles.

El incendio se desató el pasado miércoles 22 de diciembre pasadas las 14.30 y desde ese día no se logró extinguir las llamas. Los integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios mantienen controlado el fuego, sin embargo, debido a la magnitud del incendio no pueden extinguirlo y esperan que pronto se registren las lluvias que les permita enfriar la zona y apagar los focos de ignición.

Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de las Cataratas trabajaron en la zona de las 600 Hectáreas y además el domingo acudieron a ayudar a los Bomberos de Andresito en el incendio forestal del paraje San Alberto, que continúa expandiéndose. También acudieron a dos incendios forestales en la zona rural paraje 2.000 Hectáreas, ya que en cercanías al arroyo Mbocay se registraron dos focos.

Es por ello que solicitan a la comunidad no encender fogatas, no quemar basura, no arrojar cigarrillos o palillos de fósforo encendidos, así como no arrojar botellas u otros objetos de vidrio, por su efecto refractario y porque con el calor se calientan y pueden producir fuego en contacto con materiales combustibles como ramas secas, troncos, entre otros.

En Gobernador Roca

Mientras, en Gobernador Roca se registraron dos incendios el domingo. El primero de ellos fue a las 17, con peligro de propagación a un pinar, donde el personal de bomberos de la policía de Santo Pipó y Bomberos Voluntarios, trabajaron durante una hora y media. Tras concluir la labor se constató que se perdieron cinco hectáreas de malezas, yerba mate y pinar.

La otra salida de los bomberos fue a las 21.30, por un incendio forestal con peligro de propagación a una vivienda. Se quemaron dos hectáreas de pinar y yerba mate.

El Territorio pudo dialogar con la subcomisario Liliana González, jefa de los bomberos de la Policía de Santo Pipó, quién comentó que hay registro promedio de cuatro intervenciones diarias.

“Trabajamos de manera conjunta con bomberos voluntarios de Roca, San Ignacio y colaboración de las comisarías que guían a las dotaciones de bomberos al foco ígneo, como así con brigadas forestales y vecinos que tengan herramientas y máquina rastras específicamente para abrir cortafuegos”, comentó.

Además, contó la mujer que se trabaja constantemente en la concienciación de no hacer quemas. “El pedido de colaboración al vecino lo hacemos todos los días, es preocupante la falta de lluvia y por ello se solicita que se evite hacer fuego”, sostuvo.

En tanto, Eduardo Ratti, jefe de los bomberos voluntarios de Jardín América precisó la misma preocupación por la escasez de precipitaciones y que trabajan arduamente para llegar a todos los lugares donde haya focos de incendio. “En la zona en cuánto a focos de incendio está bravo, al límite, como así también la capacidad humana”, dijo.

El hombre contó que en su brigada no tiene tanta gente como para trabajar, por tal motivo se dividen lo máximo posible.

“Por suerte estamos llegando a todos los incendios, pero se dificulta si uno se nos escapa”, relató.

Además contó que son quince personas que forman parte de los bomberos voluntarios en la ciudad y se organizan como se puede debido a la alta demanda.



Temperaturas encima del promedio

Las temperaturas registradas durante este año en Argentina estuvieron por encima del promedio, tendencia que se sostiene por 11° año consecutivo, según un informe difundido ayer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que precisó que, de mantenerse la tendencia en esta última semana del 2021, será el año “más cálido” en la región Patagónica desde que se tienen registros estadísticos.

En esta región, “es muy posible que este año sea el más caluroso y seco desde 1961”, detalló el estudio y precisó que “en general, se registraron valores entre 0,5 y 2 grados más elevados que el promedio estadístico”.

“Solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”, detalló el organismo.