Joven víctima de violencia teme por otro ataque de su ex

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Si bien recibió la noticia del fallo a su favor por parte de la Justicia y que le otorgaría la tenencia completa de su hija de 5 años, Micaela Cristaldo (24) sigue estando intranquila. Días atrás vio circulando por las calles de Jardín América a su ex pareja Robert Acosta, de quien escapó hace un año desde el Paraguay junto a su pequeña debido a los constantes maltratos físicos y verbales que sufría.



En aquella oportunidad, la joven cruzó el río Paraná desde Encarnación para asentarse nuevamente en su Colonia Oasis natal, lo que derivó luego en una denuncia de su ex cónyuge en el vecino país por la tenencia de la criatura.



“Él (el abogado) me dijo que el fallo en la Cámara de Apelaciones me da la razón, rechazando el pedido del papá de mi hija de llevarla a Paraguay y si no apelan desde allá, me puedo mover sin inconvenientes”, confió Micaela a este matutino la última novedad que tuvo antes de la feria judicial en torno a la lucha que lleva por vivir en paz con su hija en territorio argentino.



Aunque añadió que su ex fue visto por varios conocidos y que incluso preguntó dónde estaba viviendo. “Yo salí el viernes a hacer compras y cuando regresaba en el remís me lo crucé, él salía hacia Jardín América con su auto”, afirmó la muchacha.



Además, sostuvo: “Yo no sé lo que él quiere, está mal de la cabeza, nos hizo mucho daño y no lo quiero volver a ver”.



A su vez, la joven madre contó que tiene en sus manos una orden de prohibición de acercamiento que impide que el hombre se acerque a ella y que cuenta con un botón antipánico. “Yo tengo todos los papeles, dialogo siempre con la policía por cualquier cosa, porque no quiero que él aparezca, me recomendaron que ante cualquier situación utilice el botón antipático o llame inmediatamente al 911”, agregó la entrevistada.



Sobre la pequeña, quien el 24 de diciembre cumplió 5 años, Micaela contó que “tiene ciudadanía argentina, cuando era tiempo de que ella nazca nos fuimos desde Encarnación hasta Posadas y la anotamos allí”.



Y por último agregó: “Yo sólo quiero que se haga justicia, que él no moleste más, porque no quiero regresar con él ni verlo”.