Icardi salvó la despedida

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

PSG no pudo cerrar el año con un triunfo, pero al menos no perdió en su visita ante Lorient, uno de los peores equipo de la Ligue 1 de Francia. El equipo parisino, que jugó de arranque con Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi, cosechó el punto en tiempo adicionado con el tanto del ex Inter de Milán.

Un primer tiempo para el olvido del equipo de Pochettino que si bien se adueñó de la posesión de la pelota no supo qué hacer con ella en ataque, al tiempo que en la faceta defensiva sufrió constantemente los contragolpes de su adversario.

Con Messi ubicado como un viejo enganche, aunque a veces se recostó por la derecha, lo mejor suyo se vio en las combinaciones con Ángel Di María.

El equipo local, anteúltimo de la Ligue 1, fue inteligente y optó por retroceder varios metros en el terreno y en cada quite buscó rápidamente a Moffi o a Lauriente, sus dos referentes de ataque.

De esa forma hizo figura a Keylor Navas, porque los balones filtrados dejaron en varias oportunidades a ambos cara a cara con el arquero costarricense.

Pero, el ex Real Madrid no pudo contener el disparo a los 40 minutos de Monconduit, cuando por primera vez Lorient pudo poner más de cuatro jugadores en posición de ataque. Una buena acción por izquierda, ante una expectante defensa de PSG, le permitió al mediocampista llegar libre, de frente al arco y desenfundar un derechazo espectacular que significó el 1 a 0.

En un partido olvidable, PSG sufrió sobre el final la expulsión de Ramos por doble amarilla y cuando parecía que el duelo se terminaba, en tiempo adicionado, Hakimi armó una jugada espectacular por derecha apilando rivales, llegó hasta el fondo y lanzó un centro perfecto para el frentazo de Mauro Icardi, quien salvó a su equipo de una derrota.

PSG sigue siendo el líder en soledad del campeonato francés con 46 puntos cosechados en 19 jornadas, producto de 14 victorias, 4 empates y solamente una derrota.

Ahora será tiempo de descansar porque su próxima presentación será recién el 9 de enero cuando visite ante Lyon por la fecha 20 de la Ligue 1. Pero el gran compromiso será contra Real Madrid, por la ida de los octavos de final de la Champions League el 15 de febrero.