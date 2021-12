Falleció el papá del futbolista misionero Luciano Vera

martes 21 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Sergio Vera, padre del futbolista misionero Luciano Vera, falleció ayer a causa de las heridas provocadas por un accidente laboral. El hecho ocurrió cuando cumplía tareas (se desempeñaba como operador de autoelevador) para la firma en la que trabajaba, que brinda servicios a una importante empresa de Puerto Esperanza, y pese a que fue trasladado con rapidez al hospital local, no hubo nada que hacer.

Su hijo Luciano, ex jugador de River, fue parte de los seleccionados sub 15 y sub 17 de la Argentina y actualmente se encuentra en el FC DAC 1904, de la Súper Liga de Eslovaquia. Según pudo conocer este medio, el joven se encontraba viajando hacia Misiones para pasar las fiestas cuando supo la noticia. Su otro hijo, Lukas, juega en las inferiores de Chacarita.