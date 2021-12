Denuncian discriminación en concurso de magistrados

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La abogada Liliana Beatriz Komisarski elevó ayer un escrito al Consejo de la Magistratura de la Nación, puntualmente al doctor Diego Molea y al plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, para cuestionar que no se han respetado los plazos ni las formas en la selección del nuevo magistrado para el juzgado multifueros de Puerto Iguazú.

La letrada, quien se desempeña como jueza subrogante de la Cámara de Apelaciones, Civil, Comercial y de Familia de Eldorado, indicó que el proceso fue con un sistema de votación irregular y que hubo incumplimiento del reglamento y de la normativa superior con sesgo discriminatorio.

“Evidentemente los plazos no fueron cumplidos; en segundo término no se conoce el resultado de las impugnaciones efectuadas oportunamente y relacionado a ello, no se han expuesto los fundamentos de los dictámenes de la comisión de selección que determina la terna en el última sesión pública del 9 de diciembre y que resolvió la eliminación de mi participación, habiendo obtenido el segundo lugar en el orden del mérito definitivo”, planteó mediante el citado escrito al que accedió El Territorio.

Aseguró asimismo que “al estar integrado el orden de mérito del Concurso 340 con los doctores Cabral, Komisarski, Cardozo, Pastorne, debo aclarar que no es una cuestión de género la que deba invocarse para incluirme en una terna sólo por el hecho de ser mujer sino para denunciar la exclusión”.

De la misma manera, en el documento, la letrada explicó que la denuncia que realiza radica en que existe sesgo discriminatorio, considerando que “en el orden de mérito previo a la entrevista ocupé el segundo lugar, esto es, que dicho concurso conteniendo una mujer con mejor puntaje que tres hombres, ella fue excluida”.

Remarcó que la denuncia reviste el carácter de “gravedad institucional” y radica en la “violación constante y sistemática producida en la sesión de la Comisión de Selección de magistrados y escuela judicial del día 9/10/2021, tanto en el tratamiento e integración de ternas, como en el sistema de la votación”.

Por eso, solicitó: “Que mi permanencia en el concurso con integración de la terna sea considerada por el plenario”, con el resultado de las entrevistas respectivas. Además pidió la nulidad de los dictámenes producidos en los concursos 340 y 427, “con legitimación suficiente, interés directo por el agravio irreparable infligido, como así el interés simple del cumplimiento de la ley”.