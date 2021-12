Carey suma premios con su clásico navideño

martes 07 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Llegó diciembre y no podía faltar. ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, que vuelve a sonar por todos lados. El tema se quedó con el premio Diamond Award.

El simple navideño, compuesto por Mariah y Walter Afanasieff en 1994, vendió más de 10 millones de unidades. “El continuo amor por mi canción nunca deja de sorprenderme y de llenar mi corazón de una multitud de emociones”, destacó Mariah en un comunicado . “Me sorprende que haya aguantado diferentes épocas de la industria musical. Soy tan afortunada de tener a los mejores fans de la Tierra, mis Lambily, que siguen apoyando mi legado. Los quiero”, agregó la artista emocionada.