Se despegó

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Guaraní tuvo que trabajar bastante durante el primer tiempo para romper el cerrojo defensivo que propuso Olimpia, pero una vez que le encontró la vuelta sacó una buena ventaja, derrotó 2-0 a los obereños, se alejó en la cima de la tabla y quedó a un paso de la clasificación a la siguiente fase.



La Franja se encontró con una defensa cerrada, que esperó cerca de su arquero y por eso probó desde afuera. Primero con un remate de Alan Almirón y luego con un tiro libre de Morales, que Rivas sacó bien.



El dueño de casa monopolizó la pelota, pero los obereños propusieron dos líneas de cuatro hombres bien plantadas y apostó al error del rival y a una contra certera. El planteo no estuvo tan errado, ya que a la Franja le costó salir jugando y buscó, más de la cuenta, saltar líneas con pelotazos.



Ese cerrojo que propuso Olimpia y la falta de alternativas e imaginación de Guaraní en ataque hicieron que el partido cayera en un pozo. La Franja tenía la pelota, pero lejos de Rivas. Los obereños esperaban, pero con mucha gente en pocos metros y estaban cómodos.



Un remate desde afuera del área de Motta rompió la monotonía de un discreto primer tiempo y minutos después se juntaron Almirón, Tarrito Pérez y Juan Manuel Rodríguez en un buen ataque que terminó en córner.



Y de un tiro desde la esquina derecha llegó la más clara. Rodrigo Lechner cabeceó en el área chica y Rivas la encontró para evitar la caída de su arco.



Pero en la última del primer tiempo, la Franja encontró su premio por intentar un poco más. Motta metió un gran pase filtrado para Roa, quien de primera mandó la pelota al corazón del área y Valsangiacomo la empujó para el 1-0.



Guaraní no le dio tiempo de reaccionar a Olimpia en el inicio del complemento. La jugada arrancó con Roa por izquierda, dio toda la vuelta, hasta que el Pájaro Benítez la mandó al área, Valsangiacomo se la dejó a Almirón y el 10 estampó el 2-0.



Con la ventaja a favor, la Franja se dedicó a cuidar la pelota, a buscar un nuevo gol, pero ya con la tranquilidad de tener en el bolsillo un triunfo que lo dejó a un paso de la clasificación.



Sobre el final, Marczuk movió el banco de suplentes, le dio minutos a todos los jugadores que pudo y descanso a los habituales titulares, pensando en que el miércoles, en Rocamora, buscará sellar su pasaje a la siguiente fase.



Mano a mano

Sporting y Mitre no se sacaron ventajas en Santo Pipó en el inicio de la 4° fecha de la región Litoral Norte y en un entretenido partido igualaron 2-2.



El dueño de casa presionó más durante los primeros minutos y, a los 19’, tuvo premio. Lucas Velázquez tomó un rebote en el borde del área y la mandó al fondo de la red para el 1-0.



Pero la alegría le duró poco a Sporting, ya que a los 24’, Benjamín Benítez aprovechó una desconcentración de la defensa local, apareció solo por el medio del área e igualó el marcador 1-1, con el que se fueron al descanso.



En el inicio del complemento, Sporting pegó nuevamente. Pico Doval lo bajó a Pablo Reis y el árbitro cobró penal. Nuevamente Velázquez marcó y puso otra vez al Albirrojo arriba.



Sobre los 13’, Pablo Reis la tocó con la mano en el área y Mitre tuvo una chance inmejorable para alcanzar el empate, pero Ulises Silveira le pegó muy mal y Palleres atajó el remate del delantero del Auriazul.



Por fortuna para Mitre, Benjamín Benítez apareció por detrás de todos en un centro y empujó la pelota para el definitivo 2-2 en Santo Pipó, que dejó a Mitre como escolta de Guaraní y a Sporting tercero en la tabla.