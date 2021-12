Detuvieron al presunto femicida de Pamela Torres

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Seis días de intensa búsqueda dieron sus frutos ayer cuando personal de la Unidad Regional II logró la detención del presunto femicida de Analía Pamela Torres (22), cuyo cadáver fue hallado hace una semana en un inquilinato de Oberá.



El sospechoso fue identificado como Alejandro M. de B. (21), ex pareja de la víctima.



La captura se concretó en Paraje Puerto Rosario, municipio de Florentino Ameghino, donde desde un primer momento se enfocó la búsqueda.



Por el momento, la acusación se basa en indicios puesto que el examen forense realizado en la Morgue Judicial de Posadas no logró determinar la causa específica del deceso.



Según averiguó este matutino, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo la autopsia no halló signos externos de violencia, como ser asfixia o sofocación.



En consecuencia, por el momento la causa de la muerte es “indeterminada” para los médicos legistas y la Justicia deberá seguir investigando.



En tanto, tal como se informó desde un primer momento, para la Policía existen indicios para sospechar de un asesinato y las principales sospechas recaen sobre el ahora detenido. El joven fue visto por última vez con Torres tres días antes del hallazgo del cadáver.



Luego los vecinos no los volvieron a ver, hasta que el pasado sábado por la mañana avisaron al 911 que desde la pieza que ambos compartían emanaba un olor insoportable.



Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la puerta de acceso estaba cerrada desde afuera con un candado.



También corroboraron que la pareja de la joven posee antecedentes por delitos contra la propiedad y es oriundo de Puerto Rosario.



En consecuencia, desde el pasado fin de semana la búsqueda del sospechoso se enfocó en la costa del Río Uruguay, hasta que en la víspera fue hallado.



La víctima tenía una hija de cinco años que está siendo criada por sus abuelos paternos.