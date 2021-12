Seven de Dubai: los Pumas irán por la Copa de Oro

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, finalizó primero en su grupo del torneo de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, segunda etapa de la World Seven Series, y hoy disputará los cuartos de final de la Copa de Oro.



El equipo argentino, conducido por el técnico Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos Tokio 2020, se adjudicó la zona C al vencer a Francia y España y posteriormente perder frente a Fiji.



Los Pumas 7s derrotaron en primer término a España por 21-14, con tres tries conquistados por Germán Schultz, Joaquín de la Vega y Santiago Vera Feld, más las tres conversiones de Felipe del Mestre



Luego, los argentinos vencieron a Francia por el mismo resultado (21-14) con tres tries alcanzados por Joaquín de la Vega, Joaquín Lamas y Germán Schulz, y tres conversiones de Joaquín Lamas.



Por último, en su tercera presentación, perdieron categóricamente frente a Fiji por 40-7 e igualmente finalizaron en la primera colocación. El único try argentino de ese partido fue marcado por Tomás Elizalde y convertido por Joaquín Lamas.