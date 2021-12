Abba entra en clima de Navidad con ‘Little Things’

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Abba compartió en sus redes un adelanto de su próximo tema navideño Little Things, un video que tiene todo el clima de las fiestas. Una animación con la fachada de una casa, arbolitos iluminados, bajo una intensa nevada.



La canción forma parte del reciente trabajo de los suecos, Voyage, que estará disponible en CD a partir de mañana. “Se viene algo especial”, sostuvo el grupo junto a un fragmento del clip.



Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) y Benny Andersson (74) llegaron al número uno en el Reino Unido con el nuevo disco, además de ganar el vinilo de venta más rápida del siglo con 204.000 unidades.



Los adelantos I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down se clasificaron respectivamente en el sexto y el séptimo lugar de la lista de los 10 mayores éxitos, según estimaciones publicadas en las últimas horas basadas en las primeras ventas y descargas.



Esta locura por la legendaria banda marcó un nuevo récord. Los pedidos anticipados de Voyage en los últimos tres días llegó a más de 80 mil copias. Según su sello discográfico superó la marca que tenía Take That para sus álbumes Progress y III.



La largada del tour será el 27 de mayo del próximo año, cuando las versiones virtuales de los cuatro integrantes de Abba protagonicen un recital en Londres. En la ocasión –igual que en la gira prevista de los cantantes intangibles- los hologramas serán acompañados en escena por diez músicos de carne y hueso.



“Esperamos este momento durante mucho tiempo”, dijo Björn Ulvaeus en el evento de presentación del tour.