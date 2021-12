Cine y tenis, un romance inextinguible

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

En la escena inicial de Match Point una pelota de tenis va de un lado al otro del court hasta que un tiro golpea en el fleje y la bola queda suspendida sobre la red. La imágen se congela. ¿Caerá del lado contrario o del propio? Woody Allen utiliza ese momento lleno de tensión y suspenso como metáfora y alegoría, de cómo la suerte (o la falta de ella) puede cambiar en un instante el rumbo de un partido, pero también de una vida.



Si la relación entre el cine y el deporte ha sido desde siempre muy fecunda, el tenis tiene un lugar de privilegio dentro de ese subgénero, ya sea desde la ficción o el documental.



Es que hay pocas disciplinas que permitan la épica individual, la (auto)superación, la redención y, claro, la emoción como el tenis. Quizás el boxeo (con su carga de violencia y degradación física) o alguna especialidad olímpica a puro récord mundial puedan acercarse a esa experiencia en una pantalla, pero no muchas más.



Y este viejo romance entre el cine y el tenis adquiere nuevos bríos con el flamante estreno en salas de Rey Richard: Una familia ganadora (“King Richard”), película de Reinaldo Marcus Green producida y protagonizada por Will Smith. El astro afroamericano interpreta al Richard del título, padre, primer entrenador y representante de las hermanas Venus y Serena Williams.



El nuevo film del director de Monsters and Men es un noble drama deportivo sobre el surgimiento de estas chicas de clase media-baja originarias de una zona conflictiva como la de Compton en Los Angeles hasta llegar a dominar el tenis femenino.



Más allá de abordar cuestiones muy en boga en estos tiempos como el racismo, la violencia y las profundas diferencias socioeconómicas (el clan Williams es subestimado cuando no despreciado en el seno de un ambiente manejado por el poder financiero de ejecutivos blancos), “Rey Richard” es, en esencia, un relato de bienvenido espíritu clásico.



Sin embargo, no todos están de acuerdo con el punto de vista que adopta Rey, al que consideran demasiado edulcorado y concesivo. Durante el largo reinado de las hermanas Williams mucho cuestionaron los métodos sádicos y manipulatorios de Richard, pero en esta película es poco menos que el héroe del relato, el cerebro detrás del éxito. Sí, se lo ve estricto y exigente, pero es quien siempre toma cada una de las decisiones que finalmente surgirán como acertadas.



Todo lo contrario ocurrió hace casi una década con Venus & Serena, documental de las directoras Maiken Baird y Michelle Major que muestra el lado menos glamoroso y más siniestro de papá Richard y de las dos estrellas que monopolizaron durante muchos años el tenis mundial.



Otro díptico ficción-documental es el que conforman La batalla de los sexos (2017), disponible en el servicio de streaming Star+, y When Billy Beat Bobby (2012). En efecto, ambos trabajos se centran en un caso real: el duelo que en 1973 enfrentó a la exitosa tenista (y futuro icono feminista) Billie Jean King (Emma Stone en el film dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris ) y el machista Bobby Riggs (Steve Carell), quien se vanagloriaba de la supremacía del hombre en todos los terrenos.



Un paneo por el género del tenis en el cine debería incluir también a Wimbledon: amor en juego (2004), que forma parte del catálogo de Netflix y en la que aparecen Paul Bettany, Kirsten Dunst y Sam Neill con el tradicional y prestigioso abierto británico como trasfondo.



Una historia similar de decadencia y reivindicación es la que aborda otro título disponible en Netflix como El quinto set , filme de Quentin Reynaud en el que Alex Lutz interpreta a un veterano jugador que a los 37 años se resiste al retiro e intenta regresar a los primeros planos tras múltiples problemas físicos, mentales y familiares. Tratándose de una producción francesa, no sorprende que el ámbito elegido para esta épica sea el torneo de Roland Garros.



Volviendo a Wimbledon, allí tiene su epicentro Borg-McEnroe: La película (2017), que reconstruye la rivalidad entre el sueco Björn Borg (Sverrir Gudnason) y el estadounidense John McEnroe (Shia LaBeouf), quienes se enfrentaron nada menos que 14 veces entre 1978 y 1981. En el caso de este film disponible en Apple TV tiene su pico emotivo en la mítica final de 1980 en Londres, considerada una de las más épicas batallas del deporte blanco en toda su historia.



Otra ficción basada en hechos reales es 7 días en el infierno (2015), falso documental que puede verse en HBO Max inspirado en el maratónico partido que en Wimbledon 2010 sostuvieron John Isner y Nicolas Mahut. Aquel duelo duró algo más de 11 horas, pero en la exagerada película con Andy Samberg y Kit Harington el enfentamiento se extiende... ¡una semana!



Para los amantes del cine de arte una de las mayores joyas ligadas al tenis es, sin dudas, John McEnroe: L’Empire de la perfection, del talentoso Julien Faraut, un extraordinario ensayo audiovisual con material rodado en 16 mm y muchas imágenes en cámara lenta en el que se aprecia en toda su dimensión e intimidad la plasticidad corporal, el esfuerzo y el talento descomunal de ese tenista. Sí, el imperio de la perfección.



Para cerrar un recorrido que podría ser mucho más extenso, merecen destacarse algunos documentales como Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada, trabajo de Matías Gueilburt para Netflix que se centra en el obsesivo recorrido de Eduardo Puppo, un periodista deportivo que luchó durante años para que la ATP reparara un error histórico y reconociera que Guillermo Vilas llegó a ser número 1 en el ranking del tenis mundial durante la temporada 1977.



Otras dos perlas: Unmatched, entrega del ciclo 30 for 30 de ESPN sobre la rivalidad entre dos mitos del tenis femenino como Martina Navratilova y Chris Everett; y Nadal-Federer, el partido del siglo (“Strokes of Genius”, 2018), cuyo eje es la final en Wimbledon 2008 entre el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal (Apple TV).