carmen elige pasar las fiestas sola

viernes 03 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Carmen Barbieri reveló que decidió dejar de lado las reuniones festivas de este año.

“¿Vas a pasar Navidad sola?”, le preguntó Pampito y la conductora respondió: “Sí, Fede se está enterando ahora, no tengo ganas de reunirme con gente mía porque la he pasado muy duro este año”. ““Yo sé que cuando uno lo pasa mal tiene que brindar por estar vivo y porque el año que viene sea mucho mejor, pero fue tan duro y tanto golpe este año. Tampoco tengo ganas festejar el fin de año”. Quizás en mi casa sí me sirva un espumante, vea la tele y esté con mis perritos. Sí, he pasado muchas Navidades sola porque a veces viajaba, pero esta vez es una elección”, cerró.