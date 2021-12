jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Jey Mammon explotó encabezando el late night show ‘Los Mammones’ por América y en una entrevista con la revista Gente, analizó el por qué le llega al público: “Se trata de ser, no de hacer como que soy alguien o algo. No hay una estrategia. Es lo que hay, guste o no. Después, surgió esta cosa maravillosa de que la gente, el público, lo acepta”.

Juan Martín Rago, según su DNI, dijo que cuando arranco ‘Los Mammones’, “Mirtha Legrand me confesó: ‘Me gusta este Jey que se sacó la peluca’. Ahora me veo más respetuoso que Estelita (el personaje que lo hizo conocido). Ella incomodaba bastante en mi época más under. En ese momento era bien disruptiva, un bardo”.

Suele remarcar siempre que fue catequista, y sobre ellos explicó: “Ser catequista fue una decisión personal, estaba convencido, nadie me obligó. Las clases empezaban siendo de Catequesis y terminaban casi en encuentros sociales. Aunque no existía la palabra bullying, yo ya hablaba con los pibes de esos temas”.

“Mi salida de la Iglesia no tuvo que ver de manera específica con la sexualidad, sino con la búsqueda de la libertad. Lo sexual fue un grano importante que colaboró, pero no lo único. De hecho, cuando la dejé me creía hétero… No me siento disruptivo asumiendo mi sexualidad ni compartiéndola, ¡para nada! Sólo soy genuino”, afirmó, antes de completar el pensamiento: “Siento que pertenezco a una generación de represión y a la vez de transición. Porque nuestras infancias, dependiendo de la familia que te haya tocado, las experimentamos en un mundo donde no había un cuento, una película, una canción en la que te vieras reflejado. ¿Por qué recién comenzamos ahora? Porque a los homosexuales nunca nos visualizaron como padres o madres”.