Paula Chaves pidió dejar de lado estereotipos de belleza

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

“No estoy embarazada”, aclaró concluyente en sus redes sociales Paula Chaves (37) quien ya es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, luego de que en los comentarios de una foto los seguidores le preguntaron si estaba esperando un hijo debido a que supuestamente el vestido le marcaba la panza.

Pero además de aclarar que no está por agrandar la familia, la esposa de Pedro Alfonso pidió dejar a un lado los estereotipos y reflexionó: “Si una panza no es chata, solo puede ser embarazo... estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes”, dijo Paula en una historia de Instagram publicada ayer.

Es que si bien es modelo y vive de su imagen, la conductora de Bake Off, que por estos días está en México trabajando con sus hijos más chicos, no tiene problema en mostrarse tal cual es. Incluso suele hablar de los aspectos muchas veces no tan lindos de la maternidad, lo que suele generar todo tipo de comentarios en sus redes sociales. “Comparto lo mío para que si a alguna le resuena lo pueda tomar y se sienta acompañada. No quiero lavar cabezas”, había dicho.