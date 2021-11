L-Gante abandonó un show luego de que le tiraran una lata

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

L-Gante fue abucheado y le tiraron una lata de cerveza en pleno show durante su gira por Paraguay. El músico de 21 años decidió abandonar el escenario.



El cantante, enojado por la situación, comenzó a insultar al público: “Los que me tiraron la lata que me chupen la ...”. El video del momento se viralizó.



Luego del episodio, los dueños del boliche de la localidad de San Lorenzo se hicieron cargo de la situación y ofrecieron devolver el dinero de las entradas.



“La Mega SA hace llegar sus disculpas a quienes nos acompañaron en el show internacional del 27 de noviembre, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, el artista no se ha presentado el tiempo suficiente en el escenario externo”, anunció la discoteca Chechos en un comunicado. Y agregó: “En compensación, el 5 de diciembre entradas gratis hasta las 18 horas para todos los chechistas. Apertura de temporada complejo Checho’s. KE personajes en vivo!”



Según trascendió, la lata fue arrojada al escenario en medio de una pelea entre dos grupos y no por una agresión al cantante.