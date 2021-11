Vacunación anticovid y sus interrograntes más frecuentes

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

La campaña de vacunación anticovid avanza a paso firme en el país y Misiones no es la excepción. En tanto, la realidad que atraviesan otros países reaviva los interrograntes referidos a la eficacia de la vacuna.



En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública de la Nación elaboró un listado con las respuestas a las preguntas más comunes sobre la aplicación de la vacuna.



Un dato a destacar en el sitio www.argentina.gob.ar es que desde “el 14 de septiembre de 2021 las vacunas contra el Covid-19 se pueden coadministrar junto con cualquier otra vacuna, pudiéndose aplicar el mismo día (en sitios diferentes) o días diferentes sin requerir intervalo entre las dosis”. Resulta de gran importancia la observación teniendo en cuenta que originalmente la recomendación era esperar catorce días entren la vacuna anticovid y cualquier otra.



¿Cuál es el propósito de la campaña de vacunación en Argentina?

El propósito de vacunar contra el Covid-19 en nuestro país es cuidar a la población disminuyendo la morbimortalidad causada por la enfermedad.



¿La vacunación contra la Covid-19 tiene como objetivo frenar la pandemia?

No. La vacuna es una herramienta de prevención dirigida a reducir las formas graves y complicaciones del Covid-19. El impacto en la circulación viral y la interrupción de la transmisión requiere de la realización de estudios que lo demuestren. Por eso, es fundamental continuar con las medidas de protección, como el uso de tapaboca o barbijo, las medidas de higiene de manos y respiratoria, la ventilación de los ambientes y el distanciamiento social.



¿Las vacunas proporcionarán protección a largo plazo?

Es demasiado pronto para saber cuánto durará la protección conferida por las vacunas, y si será o no a largo plazo. Esto dependerá de varios factores (ej. la edad de la persona vacunada, enfermedades subyacentes, estado inmunitario y variabilidad del virus). Sin embargo, los datos disponibles son alentadores ya que sugieren que la mayoría de las personas que se recuperan del Covid-19 desarrollan una respuesta inmunitaria que ofrece al menos alguna protección contra una nueva infección, si bien aún no se determinó la intensidad ni la duración de esa protección.



Si la persona ya contrajo Covid y se recuperó, ¿debe vacunarse?

Sí. La vacunación debe posponerse hasta la recuperación de la enfermedad aguda (en personas sintomáticas) y hasta que se hayan cumplido los criterios de alta clínica y epidemiológica.



¿Pierden eficacia las vacunas frente a las nuevas variantes de Sars-Cov-2?

Según los datos disponibles hasta el momento, todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas por el Sars-Cov-2, tanto frente a los linajes que han circulado desde los inicios de la pandemia como a las variantes, de más reciente aparición.



¿Puede la vacuna producir la muerte si se recibe en el período de incubación de la enfermedad?

No hay ninguna evidencia científica que indique que vacunarse estando en período de incubación pueda producir complicaciones de gravedad ni la muerte.

Vacunas que se utilizan en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó el 22 de diciembre de 2020 que, mediante la Disposición 9210/20, autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) del producto, vacuna para el Sars-Cov-2 de la firma Pfizer SRL.



El día 23 de diciembre de 2020 autorizó con carácter de emergencia la vacuna denominada Sputnik-V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.



El 30 de diciembre de 2020 autorizó la inscripción de la AstraZeneca.



El día 21 de febrero de 2021 se autorizó con carácter de emergencia, a través de la Resolución Ministerial 688/2021, la vacuna Sinopharm.



El 10 de junio de 2021 se autorizó con carácter de emergencia la del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology).



Y el 23 de julio se recomendó la ampliación de la autorización de uso de la vacuna Moderna.

