El especial de la China genera expectativas a días de su estreno

viernes 26 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El especial de la China Suárez, en el que hablará por primera vez luego de que se la sindicara públicamente como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, ya tiene fecha de estreno.

Será el lunes 29 a las 21.30 por la plataforma Star+ según anunció la actriz en sus redes sociales. “Gracias @starplusla por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+, En Primera Persona. Los espero este lunes a las 21:30hs”, posteó la China en la tarde de ayer.

En la primera entrega de En primera persona, Alejandro Fantino entrevistará a la China, que repasará su vida y su carrera como actriz y la expectativa está centranda en lo que pueda llegar a contar acerca del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“En tono distendido e intimista, cada figura repasará detalles de su historia personal y su trayectoria profesional, brindando su mirada en primera persona de los acontecimientos más relevantes de su vida y pintando su propio retrato como nunca antes se vio”, anuncian desde el servicio de streaming sobre este nuevo envío titulado En primera persona.

Así, Suárez, la protagonista de Terapia alternativa, será la primera invitada a esta serie de especiales y la expectativa por lo que vaya a contar es alta, sobre todo teniendo en cuenta que Wanda ya hizo lo propio en una entrevista para otra plataforma que grabó junto a Susana Giménez.

En tanto, la periodista Estefanía Berardi reveló en el programa Mañanísima el monto que la ex de Benjamín Vicuña habría cobrado para aceptar la entrevista. “Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”, expresó la panelista de espectáculos.

Sin embargo, transcendió que la actriz no se meterá de lleno en el escándalo ni contará demasiados detalles sobre lo acontencido en París, sino que repasará su vida, su carrera y sólo hará mención al tema. Lo cierto es que habrá que esperar a la fecha de estreno.

Será la primera vez que la China Suárez hable en televisión del episodio ya que anteriormente se expresó en sus redes sociales a través de una carta abierta en la que dejó entrever que Icardi le había asegurado que estaba en crisis con Wanda Nara.

“Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”, dijo Ángel De Brito sobre la entrevista que se realizó con muy pocas personas dentro del estudio y ya está grabada. Y agregó que la actriz no le hizo ningún pedido a la producción ni impuso ninguna condición para grabar dicha entrevista.

Asimismo, días atrás, el periodista Rodrigo Lussich, con su habitual estilo desenfadado ya había dado pistas sobre el programa especial, y su opinión no fue la mejor: “Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada”, aseguró el conductor.

Por otra parte, el pasado martes por la noche, apenas unos minutos después de las 21 horas, Wanda Nara habló por primera vez sobre el escándalo amoroso en el que se vio envuelta y que ella misma sacó a la luz. “¿Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, preguntó Susana Giménez sobre el inicio de la crisis que alcanzó ribetes insospechados. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló en referencia a la China, a quien nunca mencionó.

Luego de esas palabras de inicio, Wanda sostuvo que su impulsividad a veces le juega en contra y fue su oportunidad de dar su versión de los hechos y de mostrar que con Icardi apostaron a la familia.

Ahora, habrá que esperar a la próxima semana para ver si Eugenia ‘China’ Suárez aportará más detalles de su romance parisino con el futbolista y sobre todo si dará su versión de los hechos, ya que por esta situación recibió mensajes agraviantes en las redes sociales y hasta perdió trabajos y amigas.