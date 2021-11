Wanda Nara rompió el silencio y habló del escándalo amoroso entre Icardi y la China Suárez

miércoles 24 de noviembre de 2021 | 9:42hs.

Luego de un mes del escándalo, Wanda Nara rompió el silencio y por primera vez habló del triángulo amoroso entre su esposo Mauro Icardi y la actriz Eugenia ‘La China’ Suárez.

La empresaria brindó una entrevista especial con Susana Giménez, cuyo adelanto se vio en la noche del martes por Telefe, en la que habló de los temas más importantes del autodenominado Wanda Gate, y no esquivó ninguna referencia a su contrafigura en esta trama.

Wanda Gate

Antes del 16 de octubre, Wanda y la China tenían una relación de conocidas con amigas, o hermanas, en común. La ex Casi ángeles mantenía una relación de amistad con Zaira, hermana de la empresaria, en un grupo que integraban Mery Del Cerro y Paula Chaves, que a la luz de los hechos quedó en el olvido.

Sobre este tema indagó Susana al comenzar la entrevista “Vos eras amiga de la China”, afirmó la diva, aunque Wanda marcó un límite. “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer”, señaló en referencia a su reacción intempestiva del 16 de octubre.

Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció, marcando distancia pero siempre con respeto.

Un encuentro en París y el pedido de perdón

Uno de los temas que generó más expectativas fue el de la cita de la actriz y el futbolista en un hotel de la capital francesa. “¿Se vieron la China y Mauro?”, preguntó Susana de repente. “Parezco una chusma pero es lo que tengo que hacer hoy”, agregó casi como para justificarse. “Él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”, respondió Wanda.

Luego reconoció haber llamado a la China. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy elegante, que había usado en un momento de calentura”, reconoció. La referencia, es para la durísima reacción de la empresaria: “De mi familia me encargo yo, de las p... la vida misma” ,escribió en su Instagram en aquel momento.

Sobre la videollamada y el comunicado

Durante la entrevista, Susana preguntó por la videollamada que compartió con la China: “Cuando Mauro me cuenta del encuentro, rebobino y me acuerdo que ella en un recital me había llamado, en realidad llamó a otra persona y le dijo ‘pásame con Wanda’. Yo estaba con mis dos hijas sentadas a upa”, evocó en referencia al recital de Camilo en París al que acudieron entre otros Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

El recital fue el 2 de octubre, una semana después del encuentro de la China y Mauro y dos semanas antes de que explotara el escándalo.

Cuando Wanda descubrió los chats, ató cabos y “Ahí le pregunté. ‘Habías estado hace cinco días con él y pedís hablar conmigo cuando estaba con toda mi familia’. No me acuerdo que explicación me dio, pero lo que hablamos va a quedar y no me interesa dar detalles. Yo le pedí disculpas”, repitió.

Susana también le preguntó si había leído el comunicado que emitió la actriz unos días después de que su nombre estuviera en boca de todos como tercera en discordia.

“Lo leí. Me pareció muy complicado para entenderlo, no sé si yo soy demasiado tonta”, admitió con algo de ironía. “Entiendo que haya mujeres que viven diferente”, repitió, evitando confrontar con la ex ATAV. Y evitando, una vez más, mencionarla ni por su nombre, ni su apellido ni mucho menos, por su apodo.