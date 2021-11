Creció 14,2% la producción de pymes industriales en octubre

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en octubre la producción de las industrias pymes aumentaron 14,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y al mismo tiempo, registró un incremento del 5,8% respecto de septiembre.



En este sentido, en el reporte que se conoció ayer precisaron que durante octubre las pymes produjeron con el 71,3% de su capacidad instalada, reflejando que con la actual infraestructura actual, tiene margen para seguir creciendo. “Hay sectores, como maderas y muebles, que empiezan a estar al tope de lo que pueden producir habiendo usado en octubre el 86 por ciento de sus instalaciones”, destacaron.



Significó el valor más alto en los últimos años, ya que en 2019 el valor máximo de la capacidad instalada fue del 64,9% que se registró en octubre de ese año. Mientras que en 2020 el máximo fue en diciembre con el 68,3%. El porcentaje registrado en octubre fue superior incluso al de agosto de este año, cuando se llegó al 70,7%.



En comparación a octubre de 2019 el nivel de producción creció 9,8% y en el acumulado de los primeros diez meses del año la industria pyme acumuló un alza de 23,3% frente a iguales meses de 2020 y de 1,4% frente a los mismos meses de 2019.



En ese sentido, el informe destacó que el 62% de las pymes consultadas evaluó la situación actual de su empresa como “buena o muy buena” y que el 21,6% tiene pensado incrementar sus inversiones en los próximos dos meses.



Aún así, las 300 empresas consultadas para la elaboración del documento manifestaron que “siguen los problemas de abastecimiento de insumos”, ya que hay productos que los proveedores no entregan pese a que las ventas crecen.



Los sectores más destacados

Uno de los sectores que más creció en octubre fue el de papel, cartón, edición e impresión que en octubre el sector creció 60,9% anual y 52,4% frente a octubre de 2019, con un acumulado en el año de 25,4% de crecimiento frente a los mismos meses de 2020 y 8,6% superior a 2019.



También se vio un fuerte incremento en los rubros de indumentaria y textil, donde la producción creció 42,7% anual y 17,3% mensual a precios constantes, y un 29,3% más que igual mes de 2019 gracias al empuje que dieron el regreso de la escolaridad, las fiestas, los eventos y la reapertura sin límite de aforos en bares, boliches y oficinas



En cuanto a material de transporte, la producción subió 11,2% anual en octubre y 5,7% frente al mismo mes de 2019, mientras que en el acumulado del año se ubica 26,2% por encima de igual período del año pasado y 2,8% debajo de 2019. “El sector produjo con el 69,4% de su capacidad instalada en octubre. Con muy poca competencia extranjera en este rubro, las empresas sostienen que la reactivación que se ve en el mercado les está abriendo nuevas oportunidades de negocios”, precisaron en el reporte de Came.



Por último, la producción de maderas y muebles creció 16,7% anual y 11,4% comparado con octubre de 2019, y si bien en el acumulado del año todavía está 6,6% debajo de 2019, sí está 19% por encima de 2020.

En cifras

71,3% El porcentaje de capacidad instalada a la que llegaron las pymes industriales en octubre. Superó los valores registrados en los últimos dos años.

60,3% El número de crecimiento anual que registró el rubro ligado a la producción de papel, cartón, edición e impresión, según datos de Came.