Quedaron más de 8.000 documentos aún sin retirar

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

En los últimos dos días previos a las elecciones, se retiraron únicamente 707 documentos de identidad. Quedan por retirarse unos 8.800 DNI, informó la directora del Registro de las Personas, Virginia Alejandra Soto.



Indicó que algunos documentos no pudieron ser retirados porque estaban en dependencias del correo privado en ese momento. Por lo tanto, los que no pudieron hacerlo tendrán justificados la imposibilidad de votar en la jornada del último domingo y también quienes por otros motivos no sufragaron podrán justificar durante la semana.