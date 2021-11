Cultura y naturaleza en la noche porteña

sábado 13 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La Casa de Misiones se está preparando para participar de la noche de las casas de provincias que busca mostrar la oferta cultural, turística y gastronómica de cada lugar del país en Buenos Aires.

Será el viernes 26 y se espera un récord de visitantes porque es lo que se está viendo en todas las actividades culturales que vuelven a activarse luego de tantos meses con restricciones por la pandemia.

Se trata de un circuito que une todas las representaciones oficiales de las provincias para que en una noche se pueda recorrer el país caminando de una casa de provincia a la otra, ya que todas se encuentran ubicadas en los alrededores del obelisco porteño. Con degustación de comidas típicas de cada región, música, bailes tradicionales y obviamente toda la información turística de cara a las vacaciones de verano.

“Estamos trabajando con mucho entusiasmo porque la última edición fue la del 2019. Así que este año tiene el plus de tantas ganas que tiene la gente por recorrer el país y que tenemos en las provincias de recibir al turista”, explicó a El Territorio la directora de la Casa de Misiones, Miriam Durán.

Para evitar la aglomeración de público en espacios cerrados, ya son varias las casas de provincias, entre ellas la de Misiones, que solicitaron al gobierno porteño el permiso para ocupar parte de la vereda y de la calle. “Sabemos que todos los años esta actividad viene creciendo y por eso nos estamos preparando para dar lo mejor de Misiones en el evento en el que mucha gente decide el lugar de las futuras vacaciones”, explicó Durán.

Después de tantos meses en los que la Casa de Misiones funcionó como el lugar al que asistían los misioneros que habían quedado varados en Buenos Aires en la época más dura de la pandemia, ahora la idea es revitalizar el lugar para que vuelva a cumplir con sus múltiples funciones.

La Polonia que habita Misiones

Mauricio Holc es un fotógrafo obereño formado en la Facultad de Arte y Diseño que alberga esa ciudad. Viajó por el mundo tomando imágenes de todo lo que creía que debía difundirse. Fue premiado recientemente por la Unión Europea por las fotografías que tomó en Misiones para mostrar el encuentro de la cultura mbya guaraní con la polaca.

La obra de este artista será parte de la muestra que ofrecerá la Casa de Misiones en la noche de las provincias. “Estamos trabajando en los detalles finales de la colección llamada Raíces, del bosque a la selva que se presentará en tres escenarios de Buenos Aires en la noche del 26 de noviembre: la Casa de Misiones, la Embajada de Polonia y en el Jardín Botánico Carlos Thays”, anticipó el artista obereño.

Se trata de una colección de fotografías captadas por Holc en distintos puntos de la zona Centro de Misiones donde se muestran retratos de habitantes del lugar. Allí se observa la vida de los descendientes de los inmigrantes polacos que se afincaron en la Tierra Colorada.

“Son fotos con las que intento compartir parte de la gran riqueza cultural que habita la provincia de Misiones. Es un registro que vale la pena conocer porque explica desde las imágenes no sólo la exuberante naturaleza misionera sino la adaptación que hicieron las personas que viven allí y que hicieron sus hogares en esa parte del mundo, que es para mí una de las más bellas que conozco”, explicó el fotógrafo Holc.

Ideas misioneras en Buenos Aires

En la previa de la noche de las provincias, la Casa de Misiones organizó dos encuentros que congregaron a artistas y emprendedores misioneros que viven en la Capital Federal y que fueron invitados a mostrar sus habilidades en la sede provincial.

En estos encuentros que fueron a puertas abiertas para toda la comunidad, cerca de 30 jóvenes misioneros que trabajan en la ciudad del obelisco mostraron sus creaciones.

Hubo de todo. Cocina, pintura, tejidos, artesanías, pelucas, música, aplicaciones para celulares y la lista sigue. Algunos se conocían de la época del secundario en alguna escuela misionera y otros se vieron por primera vez en el evento pero todos ya están conectados ahora a través de las redes sociales.

El encuentro fue el resultado del trabajo entre la casa provincial y el centro de estudiantes misioneros en Buenos Aires (Cemiba) y la idea es seguir repitiendo estas experiencias una vez al mes. La próxima está planificada para diciembre.

En este marco, uno de los convocados fue Franco Nasario, un programador oriundo de Salto Encantado que creó una aplicación para celulares llamada Hago! que está pensada para mostrar todo lo que se puede hacer y los lugares a conocer en Misiones.

“A mí me pasó. Y también a mucha gente que conozco, que ni siquiera nosotros sabemos todo lo que se puede disfrutar en nuestra provincia. Muchas veces me enteraba de casualidad de algún lugar cerca de donde estaba o de algún paisaje que vale la pena visitar y que sólo los lugareños lo conocían. Por eso decidí trabajar en esta aplicación, para que la gente que vaya a nuestra provincia tenga a mano una herramienta fácil de usar para no perderse ningún atractivo”, explicó Nasario.

Otro de los participantes del evento misionero fue Miguel Ángel González, estilista nacido en la localidad misionera de 9 de Julio. El joven montó una peluquería en el barrio porteño de San Telmo y se convirtió en uno de los peluqueros teatrales más reconocidos del ambiente artístico porteño. Sus pelucas fueron parte de obras teatrales como La jaula de las locas, Stravaganza, Zapping y Mahatma.

De esta manera, una de sus pelucas se encuentra en este momento en exposición en la vidriera de la Casa de Misiones. Se trata de una peluca llamada Catarata de colores, que como su nombre lo indica contiene la paleta completa de tonalidades.

“El encuentro estuvo muy interesante porque de repente un montón de misioneros que andamos por acá nos pudimos encontrar un rato en el lugar y compartir nuestro trabajo”, explicó González que también espera, como todos los artistas, que su arte y la cultura misionera llegue cada vez a más público.