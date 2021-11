La carta completa con la que Negrete pidió que le revoquen la domiciliaria

jueves 11 de noviembre de 2021 | 19:56hs.

Santiago Negrete, el joven acusado de intentar asesinar a fines de abril pasado a Manuel Sánchez (19), le solicitó al juez Juan Manuel Monte mediante un escrito presentado por su defensa que se le revoque la prisión domiciliaria y de esta forma sea enviado nuevamente a una celda.

Vengo en tiempo y forma dentro del plazo de ley que me otorga el CPP para recurrir la decisión de SS por la cual dispuso mi prisión preventiva, con modalidad domiciliaria, a solicitar que la misma se deje sin efectos respecto a su modalidad, sin que ello implique que estoy consintiendo la prisión preventiva en sí misma, luego de ser informado por mi abogada lo que la misma implica.

Concretamente señor juez, debo decirle a Ud., a la sociedad, Manuel Sánchez y su familia, que confío plenamente en la justicia y no deseo un tratamiento diferencial. Luego de sentir las repercusiones que ha traído una prisión domiciliaria que yo nunca solicité y que mi abogada tampoco, necesito expresarme y hacerles saber que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo sobre el tema.

Yo estoy a disposición de la justicia y quiero que todas las personas, en especial mi amigo Manu, sepan que no tengo nada que ocultar ni esconder. Señor Juez, no esperaba que pase nada de esto. Sigo el consejo de mi abogada respecto al derecho de mi abstención sobre cuestiones que me han imputado, pero la investigación está en curso y confío en el resultado de la misma.

Esto no quiere decir que esté de acuerdo con las cuestiones técnicas que usted volcó en la resolución que el Sr. fiscal apeló. Entiendo que no tiene sentido una discusión sobre si la prisión debe ser domiciliaria o no. Esto es un asunto que no fue planteado por mi parte y asumo la circunstancia de volver al lugar de detención que disponga, porque no estoy en libertad. Yo pedí la excarcelación a través de mi abogada y Ud. resolvió que no correspondía. Fuimos notificados y no apelamos.

Entendimos que no existían elementos de riesgo procesal y que mi excarcelación, luego de siete meses detenido, podría concederse. Vimos que Ud. tuvo otro criterio. Lo último que quiero es que Manu Sánchez se sienta en peligro por mi causa y mucho menos que su familia esté sufriendo. La mía también está sufriendo y yo estoy preso. Quiero señor juez transmitirle a esa familia un mensaje de paz y que la Justicia está actuando. Como siento, estoy en manos de Dios.

Entiendo también, porque se me fue explicado en detalle, que la llamada calificación legal del hecho que me imputan no es un tema para discutir en profundidad cuando se analiza el riesgo procesal y que eso es lo que determina si se dicta o no una prisión preventiva. Ud. considera que hay elementos, de mi parte considero que no los hay, y en ese sentido y por esa razón presentamos mi excarcelación. Ese beneficio me fue denegado. La verdad es que no siento estar recibiendo un trato privilegiado. Sé que hay personas que están sometidas al proceso penal con delitos de pena más alta y están en libertad porque fueron excarcelados. Yo no tuve ese beneficio. Espero que la familia Sánchez y toda la sociedad también sepa eso. Pero como digo, yo estoy a disposición. No quiero más problemas. Mi defensa se encargará de las cuestiones técnicas que correspondan, pero yo necesitaba expresarme en este sentido, más allá de las explicaciones que recibí de mi familia como de mi defensa. Pero no quiero complicar las cosas, ni su trabajo como juez, ni el trabajo del fiscal y tampoco el de mi abogada. Si usted está de acuerdo, le pido que me saque la tobillera electrónica que nunca pedí y que si tengo que volver donde estaba lo haré. Me someto a la Justicia. Confió en que todo saldrá como tiene que ser y que será la voluntad de Dios la que guíe todo lo que está pasando.

Le solicito que me cite al Juzgado y que me lleven a declarar. No quiero privilegios que no pedí. No quiero una prisión domiciliaria en estas condiciones. Seré juzgado por el hecho que me imputan y veremos cuál será el resultado.