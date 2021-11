Nueva entrega del programa “Santo Tomé Emprende”

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 22:30hs.

Hornos pizzeros y eléctricos, algodonera, cocina y batidora son algunos de los bienes entregados en la mañana de hoy a 14 diferentes emprendedores que presentaron sus proyectos en Santo Tomé.

Más de 400 proyectos recibió el programa “Santo Tomé Emprende”, y mes a mes la comuna asiste a entre 10 y 15 trabajadores. En esta oportunidad fueron 14.

Los beneficiarios:

La primera fue Acosta Sandra, quien recibió un horno pizzero de 12 moldes y una máquina de fabricar pastas. Sandra es madre de 9 hijos, vive en el barrio Cáritas y trabaja desde hace 20 años en productos elaborados con soja. A través de su proyecto pretende ampliar la variedad de productos hechos con soja. Un emprendimiento donde trabaja toda la familia.

Luego fue el turno de López Rubén, quien recibió una algodonera. Rubén vive con sus dos hijas en el barrio Centenario y se dedica a la venta de algodones de azúcar en diferentes eventos. Actualmente no se puede trasladar para realizar las ventas debido a que su máquina ya no se encuentra en condiciones, y con la nueva máquina pretenden vender, ahorrar y poder comprarse una máquina pochoclera, y de esa manera sumar a la que ya tiene para poder ir a plazas y eventos varios.

En tercer lugar la beneficiaria fue Peroni Maika, quien recibió una máquina de coser. Maika vive con su hija y su esposo. Estudia costura actualmente, hace moños y otras confecciones para vender, pero no cuenta con una máquina de coser y tiene que pedir prestado cuando tiene pedidos.

Le siguió Vallejos Julio César, quien recibió un horno pizzero de 12 moldes. Julio vive de alquiler y se vio obligado a vender su carrito panchero debido a la situación económica difícil que acarreó la pandemia. Ahora quiere emprender en la venta de panificados.

Sosa Lucrecia recibió una freidora y una carlitera. Lucrecia vive actualmente en el barrio Tablada con su familia, vende comida, y quiere ampliar su venta con estas nuevas herramientas.

En 6to lugar el beneficiario fue Almada Rubén, quien recibió una desmalezadora. Rubén vive en el barrio Centenario con su esposa y tres hijos. Actualmente se encuentra desempleado y mediante esta herramienta podrá empezar a realizar trabajos nuevamente.

En 7mo lugar se convocó a Rodríguez Carla, quien recibió una cocina industrial y una batidora. Carla tiene su emprendimiento de comidas con una amiga, donde elaboran delicias dulces y saladas para eventos. Su cocina ya no esta en buenas condiciones y no tenían batidora, lo que no permitía elaborar en grandes cantidades.

Luego fue el turno de Palacios Nazareno, quien recibió una cortadora de pelo, una cortadora de barba y una silla de peluquería. Nazareno es un joven que vive con su pareja y un adolescente a cargo en el barrio Tablada. Posee su local de peluquería y barbería, y estaba limitado por las herramientas que poseía.

En 9no lugar, convocaron a Comella Fabián Alberto, quien recibió una desmalezadora y una motosierra. Fabián Trabaja en limpieza de terrenos, pero no contaba con estas herramientas tan necesarias, es por ello que en ciertas ocasiones debió rechazar algunos trabajos.

Le siguió Maidana Claudia, que recibió un horno pizzero. Ella vive con su familia en el barrio Epam. Su marido se encuentra desempleado y quiere emprender en la venta de deliciosos panificados para sustentar a su familia.

A su turno, Cabral César recibió un horno pizzero y una carlitera. César es el hermano de Tiara Cabral, la niña que necesita ayuda de todos los santotomeños para realizar su tratamiento. A través de este emprendimiento podrá realizar sus ventas y ayudar económicamente a su pequeña hermana y a toda su familia.

A continuación, Ocampo Delicia recibió un horno pizzero. Delicia vive en Paraje Curtiembre con su esposo y dos niños a cargo. Actualmente su marido no puede trabajar por cuestiones de salud y ella dentro de sus posibilidades elabora diferentes panificados en una cocina común.

Luego, Rodríguez Fernanda recibió un horno eléctrico. Fernanda vive con su esposo y dos hijos en el barrio Cerro. En la actualidad realizan venta de comidas rápidas con un horno prestado que debieron regresar a su dueño y no estaban pudiendo trabajar. Con la entrega de esta herramienta podrán retomar sus ventas.

Y por último, Giménez Julio recibió un juego de taladros y una motosierra. Julio vive en los barrios del Sur con cinco hijos y su esposa. Trabaja en reparación de refrigeraciones y electrodomésticos.