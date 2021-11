Combinar vacunas triplicó anticuerpos en mayores de 60 años

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Un estudio realizado en la provincia de Santa Fe demostró que a las personas mayores de 60 años de edad que recibieron la primera dosis de las vacunas Suptnik V y completaron su esquema con Moderna se les triplicó el nivel de anticuerpos.



El trabajo fue realizado con profesionales del Ministerio de Salud de Santa Fe, del Centro de Tecnología en Salud Pública (CTSP) de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del hospital Provincial del Centenario.



La investigadora Ana Laura Cavatorta, responsable del estudio, explicó que el trabajo se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2021 en el vacunatorio de la Ex Rural de Rosario con 303 voluntarios que completaron su esquema de inmunización heterólogo, con una primera dosis Sputnik V y una segunda de Moderna.



“De la totalidad de los voluntarios, el 65% fueron mujeres y el 35% varones, entre los cuales el 67% era mayor a 60 años”, indicó Cavatorta, docente en Virología e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).



Cavatorta explicó que en los mayores de 60 que recibieron la primera dosis de Sputnik V (tecnología de adenovirus) y completaron el esquema con una realizada mediante ARN mensajero como Moderna “la respuesta fue mayor que en esquemas homólogos, incluso triplicando el valor de los anticuerpos”.



“Este cambio de tecnologías a nivel del sistema inmune de las personas vuelve al esquema más inmunogénico. Dos estímulos con dos vacunas diferentes son reconocidas como muy extrañas para el organismo, y la respuesta es mucho más eficaz, algo que comprobamos a nivel local, y que se corresponde con estudios a nivel mundial”, añadió Cavatorta.



La investigadora dijo que “en los adultos mayores de 60 la primera dosis de Sputnik ya había generado un impacto importante pero medio, en cuanto al título o concentración de anticuerpos”.



“Sin embargo, luego de que se les colocó una segunda dosis de Moderna, se triplicó el valor de estos anticuerpos. En los menores de 60 no hubo cambios importantes. La respuesta fue la esperada, pero no como en el grupo anterior”, completó.



Según los datos del Ministerio de Salud Pública procesados hasta este viernes, un total de 227.005 mayores de 60 años ya fueron inmunizados contra el Covid-19 desde que comenzó la campaña de vacunación.



De esos, 119.112 los que cuentan con la primera dosis, 104.825 tienen la segunda y 3.068 la tercera. En tanto que el mismo informe detalla que en total, ya se aplicaron 1.310.404 vacunas en toda la provincia. Existe un pequeño desfasaje de carga en relación a los datos nacionales.



Programa de vacunación

En Misiones, el programa de vacunación contra el Covid avanza a paso firme y desde el mes de agosto la provincia se sumó a la disposición nacional que permite optar por la combinación de vacunas para agilizar la aplicación de segundas dosis. Por eso, aquellas personas que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V pueden optar, de manera voluntaria, por completar el esquema de vacunación con AstraZeneca o Moderna como segunda dosis.



La vacunación contra el Covid se realiza desde los 3 años de edad en adelante. La vacunación pediátrica es un paso fundamental para minimizar el impacto de la pandemia, porque permite no solo proteger a los niños y las niñas contra la enfermedad, sino que además tiene impacto en la disminución de la cadena de transmisión.



La campaña de vacunación contra el coronavirus registra un total de 62.058.239dosis administradas, de las cuales 35.100.567corresponden a la primera aplicación, mientras que 26.720.260 completaron la dosificación y 237.412 recibieron la tercera dosis o dosis adicional



Los altos índices de vacunación que se replican en todo el país explican la actual situación epidemiológica que vive la Argentina, con un bajo nivel de internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI) y fallecidos por Covid-19.



En ese sentido, la ocupación de camas UTI se encuentra apenas por encima de las 600, una de las cifras más bajas en todo el año y un número que no se registraba desde antes de la primera ola.

Vacunatorios en Posadas y Garupá

Actualmente en Posadas funcionan 18 puntos de vacunación contra el Covid que pertenecen al Ministerio de Salud Pública y a la Municipalidad. Los principales son el Espacio Multicultural ubicado en el cuarto tramo de la Costanera, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y la Casa de la Cultura en Itaembé Miní.



En tanto, también se puede acceder a la inmunización en los siguientes Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps): San Isidro, San Gerardo, Belén, Latinoamérica, Los Paraísos, San Marcos, Colonia Aeroparque, Don Pedro, 2 de abril, Las Rosas, Miguel Lanús, N° 23, N° 33, N° 15 y el Hospital de Itaembé Guazú. Mientras, en Garupá funcionan como vacunatorios el salón de usos múltiples (SUM) del barrio Don Santiago, el Caps 10 y el Hospital Nuestra Señora de Fátima.