Misiones dejó de exigir test de antígenos para ingresos por corredores seguros

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

En el marco de la flexibilización de medidas sanitarias para el turismo internacional, desde ayer la Argentina habilitó el ingreso de turistas desde diferentes partes del mundo. Y en este contexto, Misiones eliminó de las exigencias el test de antígenos que se realiza en los puestos sanitarios en los corredores seguros por vía terrestre a la provincia.



Fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien afirmó a El Territorio que desde ayer no se pedirán los test de antígenos, aunque aclaró que los puestos continuarán ubicados en los ingresos al país, tanto por los pasos internacionales con Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, en el afán de garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, como el PCR negativo con hasta 72 horas de anticipación y contar con el esquema completo de vacunación para todo aquel que ingrese al país con fines turísticos.



Al mismo tiempo, el mandatario provincial sostuvo que se mantendrá el cupo de ingresos diarios permitidos por vía terrestre, que desde la semana pasada es de 1.600 personas por jornada.



Semanas atrás, la Provincia asumió la gratuidad de este tipo de testeos al ingreso al país que, en los primeros días de la reapertura del corredor Tancredo Neves, que une la ciudad de Puerto Iguazú con Foz, debía ser afrontado por el turista.



Con el objetivo de fomentar el movimiento internacional de manera progresiva y agilizar el cruce de brasileños a la Argentina, a principios de octubre el gobierno resolvió subsidiar los costos del testeo. Es que dicha prueba frenaba el cruce hacia Iguazú, ya que resultaba cara porque el turista debía abonar además el PCR, que en Brasil cuesta alrededor de 3.000 pesos.



Dicho subsidio también se extendió a los corredores de Posadas-Encarnación y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira, que fueron habilitados el pasado 19 de octubre.



En este marco, desde ahora sólo se exigirá como requisito de paso a la Argentina contar con el esquema de vacunación completo, con no menos de 14 días de aplicación de la segunda dosis. Asimismo, continuará vigente el PCR negativo con hasta 72 horas de anticipación.



En los casos de adultos que lleguen acompañados por menores de edad sin esquema de vacunación completo, podrán ingresar al país, sin la cuarentena obligatoria. Deberán presentar la declaración jurada, que rige para todos aquellos viajeros que se movilicen por diferentes puntos del país. En este punto, para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) no se exige la declaración jurada.



Movimiento por el paso

En Puerto Iguazú, las expectativas estaban puestas con el permiso para el ingreso de visitantes extranjeros de países no limítrofes, en el afán de reactivar la economía del municipio, que sintió el parate por la pandemia.



Sin embargo, en el primer día, se observó un mayor movimiento en el puente internacional que une con Foz, aunque en su mayoría para realizar tránsito vecinal.



Asimismo, un intenso movimiento en las estaciones de servicio, en su mayoría de vehículos brasileños con el objetivo de abastecerse de combustibles, dada la diferencia de precios de la nafta, que en la Argentina resulta más económica.



En este sentido, esperan para los próximos días el arribo de visitantes de otras partes del mundo. Y en este contexto, el aeropuerto internacional Mayor Eduardo Krause sólo registró el movimiento de vuelos de cabotaje.

Brasil aún prohíbe el cruce terrestre

Desde el gobierno de Brasil recordaron que continúa prohibido el ingreso a ese país por vía terrestre. En este sentido, precisaron que está vigente el decreto 658, con fecha del 5 de octubre de este año, que indica que la única vía de ingresos de extranjeros a ese país es únicamente de manera aérea. Y en este marco, la fronteras terrestres continúan cerradas.



Sin embargo, el artículo 4 inciso 2 párrafo III de la normativa vigente, explica que el gobierno del vecino país hace una excepción de ingreso al tráfico de residentes fronterizos en ciudades gemelas, previa presentación de un documento de residente fronterizo u otro documento acreditativo, siempre que se garantice la reciprocidad en el trato de los brasileños por parte del país vecino, como pasa en los cruces habilitados con Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen.



Por otra parte, ayer se esperaba una modificación en la reglamentación vigente desde Brasil para que el gobierno nacional autorice la reapertura del Dutty FreeShop Iguazú. Pero ello no sucedió y, por ello, el shopping libre de impuestos debió seguir cerrado. Según afirmaron a este matutino, aún carece de fecha definida para la reapertura.

En cifras

1.600 Por protocolo, es el número de ingresos permitidos por vía terrestre a la provincia en los corredores seguros de Posadas, Puerto Iguazú e Irigoyen.