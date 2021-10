Fábricas de fécula están al 75% por falta de materia prima y promueven plantación

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Con la incorporación de la última fabrica en Puerto Esperanza, la producción de fécula de mandioca comienza a afianzarse en Misiones. Si bien, hay muchos productores que trabajan con este alimento, la demanda es creciente y cada vez se siente más la falta de materia prima en las industrias misioneras. Por ese motivo, se está llevando a cabo un importante plan de promoción y acompañamiento a la actividad, con nuevas estrategias y mejoramiento de logística, con la finalidad de fomentar la producción, pensando en un mercado que así lo requiere.



Este plan es llevado adelante por el Ministerio del Agro de Misiones y consta de un trabajo conjunto con el clúster de la mandioca, las fábricas y los productores primarios.



De acuerdo a los datos oficiales de Agro, en la Tierra Colorada hay once fábricas dedicadas a la producción de fécula, que trabajan con la materia prima local. La mayoría de ellas se encuentran sobre ruta 12, aunque de a poco se va extendiendo la actividad también a la ruta 14.



La preocupación de los industriales deviene de que en dichas fábricas se encuentran hoy trabajando al 75 por ciento de la capacidad, justamente por falta de materia prima. La producción de alimentos sin Tacc y las nuevas formas de utilización hacen de la mandioca un producto muy buscado y altamente demandado en el mercado.



Plan de trabajo

Martín Ibarguren, subsecretario de Planificación, Extensión y Financiamiento Rural del Ministerio del Agro de Misiones, explicó a El Territorio los alcances del plan de trabajo que se lleva adelante para aumentar la competitividad del sector. Indicó que la mandioca “se adapta muy bien a nuestra provincia, es un cultivo que al ser anual o bianual, no tiene los mismos costos de implantación de otros productos, no tenés que comprar la semilla, sino que su material de reproducción es la rama. Además responde mejor a la rotación que a la fertilización, por eso es muy característico de chacras jóvenes, es lo primero que el productor planta al adquirir una chacra”.



No obstante, hoy en día “se necesita mucha más materia prima para proveer a las industrias y que esas industrias puedan abastecer la demanda de mercado interno, evitando la importación. Para obtenerla, desde el Ministerio estamos haciendo un plan para aumentar la producción primaria, y lograr utilizar toda la capacidad instalada que hay en Misiones”.



“Hoy, por la demanda creciente que hay, muchas veces se debe importar productos de Paraguay o Brasil, y en realidad Misiones está en condiciones de producir más pero muchos productores no plantan porque prefieren abocarse a otros cultivos. Por ejemplo, los que producían mandioca en las líneas del yerbal dejaron de hacerlo porque no le quieren sacar nutrientes a la yerba y la mandioca es bastante demandante de nutrientes”, adujo.



Dentro del plan se prevé la instalación de centros de acopio en las nuevas zonas productoras, para mejorar la logística. Es que la expansión hacia la ruta 14 de las cuencas hizo que muchos productores se abocaran a la plantación. Sin embargo, la lejanía con los centros de acopio (ubicados por ruta 12) desmotivan la producción. Por ello, se avanza en la instalación de unos tres nuevos centros sobre la arteria nacional 14 a fin de acortar esas distancias y garantizar al productor que su materia prima llegue a la industria.



Ibarguren contó que también están trabajando con un plan de manejo importante para no estar dependiendo de los costos de la fertilización, “sino que con un buen diseño de la rotación de la mandioca se puede lograr, integrando chacras poco capitalizadas y de familias jóvenes”. Esta rotación consiste en tener, por ejemplo, “dos hectáreas de mandioca y una de maíz, entonces cuando cosechás una, la otra espera al próximo año y mientras, sacás el maíz”.



Además de la fécula, la mandioca tiene muchísimas más posibilidades de industrialización, como los bioplásticos. “También estamos trabajando con eso, por ahora son todos procesos de I+D (investigación y desarrollo) de plásticos, de biomateriales pero es una gran posibilidad que tenemos con la mandioca”, dijo.



Y consideró que otra de las patas que tracciona a la demanda es el mercado sin Tacc, para lo cual se busca la fécula de mandioca cada vez con más ahínco. Por eso, se insistió en que los productores se animen a plantar, con la seguridad de que hay un mercado activo y demandante a la espera de materia prima y producción diversificada.

En la Legislatura

En una de las últimas sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes de Misiones, se aprobó una ley que tiene por objetivo crear un programa de promoción del cultivo y comercialización de mandioca.



“El fin es propiciar el crecimiento y desarrollo del sector agrícola, la industrialización y la comercialización de ese producto”, indicó en la fundamentación el diputado radical, autor de la iniciativa, Javier Mela.



Según afirman desde el sector, permitiría avanzar en los objetivos de afianzar la producción del cultivo e impulsar su comercialización; promover la industrialización de productos y subproductos para consumo humano y animal; articular mecanismos de desarrollo sustentable de la actividad, el bienestar socioeconómico de los productores y sus familias; además de difundir las propiedades, beneficios y valor nutricional, fomentando su consumo.



La normativa crea en paralelo un Registro Provincial de Productores de Mandioca, cuyos requisitos y procedimientos de inscripción serán establecidos por la autoridad de aplicación, que será el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones.

La nueva fábrica en Esperanza

En el próximo mes de febrero, junto a la zafra, comenzará a operar plenamente la nueva fábrica de fécula en Puerto Esperanza.



La industria dará trabajo a unos 24 operarios de la región, tiene una capacidad de procesamiento de 50 toneladas de mandioca por día, y cada tonelada rinde un 25% de fécula, por lo que se estima unas 300 toneladas procesadas por semanas, lo que serían unas 75 toneladas de fécula.



Durante este año, se trabajó en capacitación al personal y en poner a punto la maquinaria para arrancar en la próxima cosecha del producto primario.



“La temporada de mandioca es en invierno así que ya está en condiciones para que el año que viene empiece a trabajar, comprando mandioca a productores de la zona. Para nosotros es muy importante porque es una industria más que se suma a la zona Norte de la provincia, avanzando en un desarrollo equilibrado territorialmente y movilizando también toda la producción primaria de la zona”, expresó al respecto Martín Ibarguren, subsecretario de Planificación, Extensión y Financiamiento Rural del Ministerio del Agro.