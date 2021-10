Deporte, moda y música para celebrar los 10 años de Cataratas como Maravilla Natural

miércoles 27 de octubre de 2021 | 15:54hs.

Cataratas cumple 10 años como maravilla natural y lo celebrará con una serie de actividades que se desarrollarán el próximo domingo 7 de noviembre, con la perfecta unión entre turismo, deporte, sustentabilidad, moda y diseño brillarán ese día. Y como broche de oro música en vivo a cargo del grupo Amar Azul. La celebración es abierta a todo público y la entrada es gratuita.

Las actividades fueron presentadas esta mañana en el salón de usos múltiples del Iturem con la presencia de representantes del Ministerio de turismo de Misiones, los presentantes del programa la Ruta del Diseño, representantes de la fundación New Seven Wonders, la fundación Ecologista verde y representantes del Iturem quienes dieron detalles de las novedades y las acciones de promoción del destino.

Desde la Fundación New Seven Wonder, Marcelo Almada, adelantó que habrá una serie de actividades y sorteos a través de las consignas que se irán publicando en las redes sociales.

“La idea es que se pueda promocionar el destino en todo el mundo y para ello vamos a sortear 100 noches de estadía en Iguazú y una empresa aérea de Europa sorteará pasajes a Iguazú con el objetivo de que todo el mundo pueda promover el destino a través de las redes, tal como se realizó hace 10 años para que las Cataratas se consagren como maravilla natural”, remarcó

El día 7 de noviembre las actividades comienzan temprano con la 1° edición de Iguazú Trail, es una carrera de 5k, 10k y 21k dentro del área Cataratas, que largará a las 6.30. La actividad deportiva será sustentable y tendrá una huella de carbono 0. “La carrera fue pensada con el objetivo de comenzar a cambiar la forma de cuidar el medio ambiente. Para ello vamos a contabilizar la huella de carbono, es decir calcularemos la cantidad de gases de carbono que generará cada corredor desde que sale de su casa y se equiparará con la plantación de árboles el 11 de noviembre en el área cataratas”, informó Juan Manuel Velazco, de la Fundación Ecologista Verde.

Y agregó que “será una carrera basura 0 ya que los puestos de hidratación no tendrán descartables, cada corredor deberá contar con su recipiente que será recargado en los puestos de hidratación, entre otros detalles sustentables que serán puestos en práctica por primera vez en un evento deportivo”.

Por su parte, Carina González, directora del programa La Ruta del Diseño detalló que las actividades en el Hito de las tres fronteras comenzarán a las 19 con un sunset para dar inicio al desfile de las prendas de vestir de los diseñadores Misioneros que compiten por el título de embajador Misionero del Diseño.

“Este año la temática de la competencia es Jesuita Guaraní, competirán por el título 13 diseñadores que han sido seleccionado de 26. Estamos muy contentos porque La ruta del diseño y el Cataratas Day son las pasarelas más importantes que tiene el diseñador Misionero para mostrar sus trabajos y toda su creatividad volcada en las prendas de vestir”, explicó.

Luego del desfile, el grupo tropical Amar Azul cierra la noche con un show con entrada libre y gratuita.

El día 11 de noviembre se realizarán actividades de promoción y una celebración virtual junto a las otras seis maravillas elegidas por en el certamen que se realizó hace una década.